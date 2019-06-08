Yaşlı Buffon’a Barcelona’dan sürpriz teklif

La Liga’nın son şampiyonu Barcelona, PSG ile yollarını ayırdığını açıklayan deneyimli kaleci Gianluigi Buffon ile ilgileniyor.

Barcelona, yaz transfer dönemi çalışmaları kapsamında PSG’den ayrılan 41 yaşındaki İtalyan kaleci Gianluigi Buffon’u kadrosuna katmak istiyor. İkinci kalecisi Jasper Cillessen ile yollarını ayırmaya hazırlanan Barcelona, birinci kalecisi Marc-Andre ter Stegen’in yedeği olarak Buffon’u kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.

Çin’den gelen tekliflere sıcak bakmayan deneyimli kaleci Buffon’un da Barcelona ile anlaşmaya hazır olduğu ifade ediliyor. 2001-02 sezonunun başında katıldığı Juventus’ta 17 yıl forma giydikten sonra 2018- 19 sezonunun başında Fransız ekibi PSG’ye transfer olan Buffon’un sözleşmesi 30 Haziran itibariyle sona erecek.

Kariyerinde 1’i Dünya Kupası, 1’i UEFA Kupası, 9’u Serie A olmak üzere 26 kupa zaferi bulunan Buffon, bu yıl Paris ekibi ile 25 maça çıktı.