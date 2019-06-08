Potada final heyecanı başlıyor

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki mücadele yarın başlayacak.
Dört galibiyete ulaşan takımın 2018-2019 sezonu şampiyonluk kupasını kaldıracağı final serisinde, ilk maç pazar günü Anadolu Efes’in ev sahipliğinde oynanacak. Final serisinin programı şu şekilde:
Yarın
17.00 Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)
Salı
18.45 Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)
Perşembe
21.00 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)
15 Haziran Cumartesi
Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu) (Saat daha sonra açıklanacak)
17 Haziran Pazartesi: (Gerekirse)
Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem) (Saat daha sonra açıklanacak)
19 Haziran Çarşamba (Gerekirse)
Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu) (Saat daha sonra açıklanacak)
21 Haziran Cuma (Gerekirse)
Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem) (Saat daha sonra açıklanacak)