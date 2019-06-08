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Neymar’ın kredi kartı firması ile anlaşması iptal edildi

8 Haziran 2019

Ünlü bir kredi kartı firması tecavüz suçlamalarıyla karşı karşıya olan yıldız futbolcu Neymar ile anlaşmasını iptal etti. Ünlü bir kredi kartı firması, manken Najila Trindade Mendes de Souza’ya Paris’te bir otel odasında tecavüz ettiği iddia edilen  PSG’nin 27 yaşındaki yıldız futbolcusu Neymar ile anlaşmasını iptal etti.

The Telegraph’ta yer alan habere göre şirketten yapılan resmi açıklamada, Neymar hakkındaki tecavüz suçlaması aydınlanana kadar reklam kampanyası yüzlerinden olan Brezilyalı yıldıza yer verilmeyeceği belirtildi. Najila Trindade Mendes de Souza, Brezilya’nın Sao Paulo kentinde polise başvurarak Neymar’ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğuna dair suç duyurusunda bulunmuştu. Neymar ile Instagram üzerinden tanıştığını belirten Brezilyalı kadın, Neymar’ın asistanının kendisine 15 Mayıs’ta bir uçak bileti aldığını ve Brezilyalı yıldız ile otelinde buluştuklarını söylemişti. Polis raporlarında yer alan suç duyurusunda, Neymar’ın otel odasına alkollü geldiğine ve futbolcunun agresif şekilde kendisine cinsel saldırıda bulunduğuna yer verilmişti. Katar ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Neymar, Brezilya’nın Copa America kadrosundan da çıkarılmıştı.

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