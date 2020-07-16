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Yangın söndürme helikopteri KKTC’de

16 Temmuz 2020
yangın söndürme helikopteri

Tarım ve Doğal kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz sosyal medya hesabından yangın söndürme helikopterinin adaya geldiğini duyurdu.
Oğuz’un açıklaması şöyle:
TEŞEKKÜRLER TÜRKİYE…
Ülkemizin orman yangınlarına müdahalede her zaman eksikliği hissedilen yangın söndürme helikopteri talebimiz doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından ülkemize konuşlandırılmıştır. Bize bu imkanı sağlayan başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’A Cumhurbaşkanı Yardımcısı sayın Fuat OKTAY’A T.C. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’ye teşekkürlerimi sunarım.
yangın söndürme helikopteri


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