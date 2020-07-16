17 örgütten eylem

Kıbrıs Rum tarafının kara kapılarındaki yasa dışı engellemelerini, dünyaya duyurmak için 17 örgüt yarın Metehan Kara Kapısı’nda eylem yapıyor.

Açıklama şöyle:

KAMUOYUNA DUYURU

Aşağıda imzası bulunan sivil toplum örgütleri olarak bizler, Kıbrıs Rum tarafının kara kapılarındaki yasa dışı engellemelerini, bir gösteri ile protesto etmeye ve Avrupa Birliği ülkelerinden gelen misafirlerimiz de dahil olmak üzere yurtdışından gelen konuklarımızın Kuzey Kıbrıs’a geçişlerinin engellenmekte olduğunu, başta Avrupa Birliği olmak üzere dünyaya duyurmaya karar vermiş bulunuyoruz.

Bu amaçla düzenlediğimiz ilk eylem, 17 Temmuz Cuma günü saat 17:00’de Metehan kara sınır kapısında gerçekleştirilecektir. Türkçe ve İngilizce pankatların yer alacağı eylemden sonra bir deklerasyon yayınlanacak; eylemde konuşma yapılmayacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.