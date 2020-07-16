17 örgütten eylem

Kıbrıs Rum tarafının kara kapılarındaki yasa dışı engellemelerini, dünyaya duyurmak için 17 örgüt yarın Metehan Kara Kapısı’nda eylem yapıyor.
Açıklama şöyle:
KAMUOYUNA DUYURU
Aşağıda imzası bulunan sivil toplum örgütleri olarak bizler, Kıbrıs Rum tarafının kara kapılarındaki yasa dışı engellemelerini, bir gösteri ile protesto etmeye ve Avrupa Birliği ülkelerinden gelen misafirlerimiz de dahil olmak üzere yurtdışından gelen konuklarımızın Kuzey Kıbrıs’a geçişlerinin engellenmekte olduğunu, başta Avrupa Birliği olmak üzere dünyaya duyurmaya karar vermiş bulunuyoruz.
Bu amaçla düzenlediğimiz ilk eylem, 17 Temmuz Cuma günü saat 17:00’de Metehan kara sınır kapısında gerçekleştirilecektir. Türkçe ve İngilizce pankatların yer alacağı eylemden sonra bir deklerasyon yayınlanacak; eylemde konuşma yapılmayacaktır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
- KIBRIS TÜRK TİCARET ODASI
- KIBRIS TÜRK SANAYİ ODASI
- KIBRIS TÜRK İNŞAAT MÜTEAHHİTLERİ BİRLİĞİ
- KIBRIS TÜRK OTELCİLER BİRLİĞİ
- KIBRIS TÜRK İŞ İNSANLARI DERNEĞİ
- KUZEY KIBRIS GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ
- KIBRIS TÜRK TURİZM VE SEYAHAT ACENTELERİ BİRLİĞİ
- KUZEY KIBRIS RESTORANCILAR BİRLİĞİ
- KIBRIS TÜRK REHBERLER BİRLİĞİ
- KİRALIK ARAÇ İŞLETMECİLERİ BİRLİĞİ
- CASİNO İŞLETMECİLERİ BİRLİĞİ
- KIBRIS TÜRK KAMU ARAÇLARI İŞLETMECİLERİ BİRLİĞİ
- TAKSİCİLER BİRLİĞİ
- KIBRIS TÜRK TOPLU TAŞIMACILAR BİRLİĞİ
- KUZEY KIBRIS DALIŞ MERKEZLERİ BİRLİĞİ
- SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM İNİSİYATİFİ
- ASSOCIATION OF TURKISH CYPRIOTS ABROAD