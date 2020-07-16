Covid-19 yayılma hızında ilk sıraya çıktılar

Avrupa Salg\u0131n \u00d6nleme ve Kontrol Merkezi (ECDPC) taraf\u0131ndan d\u00fcn yay\u0131mlanan raporda, Kosova, son 14 g\u00fcnde 100 bin ki\u015fi ba\u015f\u0131na ortalama 124 yeni vaka ile ilk s\u0131rada yer ald\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\nD\u00fcnyay\u0131 etkisi alt\u0131na alan koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131na ili\u015fkin can kayb\u0131 s\u00fcr\u00fcyor.\r\n\r\nAvrupa Salg\u0131n \u00d6nleme ve Kontrol Merkezi (ECDPC) taraf\u0131ndan d\u00fcn yay\u0131mlanan raporda, Kosova, son 14 g\u00fcnde 100 bin ki\u015fi ba\u015f\u0131na ortalama 124 yeni vaka ile ilk s\u0131rada yer ald\u0131.Ge\u00e7ti\u011fimiz ay Kosova'da yeni h\u00fck\u00fcmetin kurulmas\u0131yla birlikte 3 a\u015famadan olu\u015fan normalle\u015fme ad\u0131mlar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan daha \u00f6nce g\u00fcnl\u00fck vaka say\u0131s\u0131 20 ile 25 ki\u015fi aras\u0131nda a\u00e7\u0131klan\u0131rken, son bir ayd\u0131r g\u00fcnl\u00fck vaka say\u0131s\u0131 250'ye y\u00fckseldi.\r\n\r\n\r\nG\u00dcNL\u00dcK VAKA SAYISI 250'YE Y\u00dcKSELD\u0130\r\nG\u00fcnl\u00fck 350 testin yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 Kosova\u2019da 200'\u00fcn \u00fczerinde test sonu\u00e7lar\u0131n\u0131n pozitif \u00e7\u0131kmas\u0131, sa\u011fl\u0131k sisteminde krize neden oldu. \u00dclkede artan vaka say\u0131s\u0131n\u0131n ard\u0131ndan ge\u00e7ti\u011fimiz pazartesi g\u00fcn\u00fcnden itibaren Kosova'da maskesiz soka\u011fa \u00e7\u0131kanlara 500 ila 1000 Euro aras\u0131nda para cezas\u0131 veriliyor.\r\n\r\n