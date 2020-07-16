Dünya

Covid-19 yayılma hızında ilk sıraya çıktılar

16 Temmuz 2020
covid-19 yayılma hızı

Avrupa Salgın Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDPC) tarafından dün yayımlanan raporda, Kosova, son 14 günde 100 bin kişi başına ortalama 124 yeni vaka ile ilk sırada yer aldı.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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