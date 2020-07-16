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Turizm Bakanı Evren, KAMUSEN heyetini kabul etti

16 Temmuz 2020
Atan Evren ziyaret

Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren, Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) heyetini kabul etti.

Bakanlık basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, nezaket ziyareti çerçevesinde gerçekleşen görüşmede, pandemi süreci ile bütün dünyada olduğu gibi KKTC kamu maliyesinde ve ülke ekonomisinde yaşanan olumsuzluklar değerlendirildi.

Bakan Evren, yaptığı konuşmada, her zaman sendikalar ile iyi diyalog ve uyum içerisinde çalışmaya gayret gösterdiğini, bu dönemde de aynı anlayışla hareket edeceğini belirtti.

“Sendikalarımız, ülkemizin demokratik yapısı içerisinde önemli bir denge unsurudur. İş birliği ve diyalog içerisinde hareket etmek, toplumsal dengenin sağlanması açısından önemlidir” diyen Bakan Evren, özellikle Kovid-19  sürecinde sendikaların ortaya koymuş olduğu katkıların önemli ve  memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Hükümet olarak, pandeminin devam ettiği süre içerisinde, gerek ekonomik gerekse de sosyal anlamda, çalışanlara yönelik neler yapılabileceğini devletin imkanları ölçüsünde değerlendirdiklerini kaydeden Evren, sendikalar ile  iş birliği ve diyalog çerçevesinde hareket edebilmenin süreci en az hasarla atlata bilmek açısından  çok önemli olduğunu belirtti.

Bu anlamda sendikalarla kurulacak diyalog ve iş birliğinin daha da önem kazandığının altını çizen Bakan Evren, “Ekonominin daraldığı bu olağan dışı dönem içerisinde, sendikalarımızın iş birliğine, diyaloga ve karşılıklı fedakarlığa açık bir tutum içerisinde olması, pandemi sürecinin en az hasarla atlatılmasında büyük katkı sağlayacaktır” dedi.

KAMUSEN Başkanı Metin Atan da yaptığı konuşmada, hem bir nezaket ziyareti hem de Bakanlıkta yetkili sendika olmaları nedeniyle, Bakanlık içerisindeki sıkıntıların çözümlenmesi adına neler yapılabileceğini değerlendirmek amacıyla ziyareti gerçekleştirdiklerini belirtti.

Atan, Turizm ve Çevre Bakanlığında yetkili sendika olarak KAMUSEN’in her zaman diyalog ve iş birliğine açık olduğunu, Bakanlık işleyişi açısından önemli olan personel açısından katkı konulması gereken her türlü iş birliği ve diyaloğa hazır olduklarını belirtti.

Atan ayrıca, Kovid-19 pandemi sürecinin en iyi şekilde atlatılmasına katkı koyacak her türlü diyalog, istişare ve iş birliğine de açık olduklarını, Bakan Evren’e aktardı.


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