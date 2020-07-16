KKTC’ye girişlerdeki risk kategorisindeki ülkeler güncellendi

KKTC’ye gelişlerde ülkelere göre Covid-19 risk kategorileri yeniden revize edildi. Buna göre Avustralya A Gurubundan B Gurubuna, Sırbistan ise B Gurubundan C Gurubuna geçirildi.

KKTC’ye gelişlerde ülkelere göre Covid-19 risk kategorileri yeniden revize edilmiştir.

Buna göre Avustralya A Gurubundan B Gurubuna, Sırbistan ise B Gurubundan C Gurubuna geçirilmiştir.

Covid-19 risk kategorilerine göre belirlenen ülkeler güncellenmekte olup, son durum bakanlığın resmi web sitesi saglik.gov.ct.tr adresinden takip edilebilmektedir.