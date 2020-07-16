Baybars: İlk kez bir imar planı çalışması bu kadar şeffaf yürütüldü

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, günü kurtarmak için değil, yarınları kurtaracak planlı, çağdaş bir sistem kurmak için uğraş verdiklerini söyledi.

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) açıklamalarda bulunan Ayşegül Baybars, görevde olduğu iki buçuk yıllık dönemde hayata geçen icraatları ve gündemde olan konuları anlattı.

“Bugünden yarınları planlayarak, ortaya koyduğumuz hedefler doğrultusunda vatandaşlarımızın hak ettiği çağdaş hizmetleri hayata geçirmek için çalışıyoruz” diyen Baybars, Bakan Baybars, “Bugün atacağımız doğru adımlarla, hayata geçireceğimiz projelerle gelecek hepimize daha refah, daha güzel günler getirecektir” ifadesini kullandı.

İmar Planı’ndan yeni cezaevine, e-devletten belediye reformuna kadar pek çok konuda yapılanları ve yapılacakları aktaran İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Covid-19 salgınının ilk günlerinden itibaren halk sağlığının korunması ve bulaş riskinin en düşük seviyelerde tutulması için bakanlık olarak uygulamaya koydukları hizmetler hakkında da bilgi verdi.

“BUGÜN PLANLI YAŞAMA GEÇERSEK YARIN GENÇLERİMİZ KAZANACAKTIR”

“Ülkesel Fizik Plan” çerçevesinde İçişleri Bakanlığı Şehir Planlama Dairesi altında yürütülen imar planları hakkında bilgi veren Bakan Baybars, gerçekleştirilen Stratejik Hedefler ve Vizyon çalıştayları sonrasında İmar Planı tasarılarının ortak akıl ve birçok paydaşın görüşleriyle şekillendiğini hatırlatarak, bu bağlamda 31 Aralık 2019 tarihinde ilk olarak Beyarmudu İmar Planı’nın Birleşik Kuruldan geçerek yürürlüğe girdiğini, bunun yanı sıra imar planı çalışmaları devam eden Dikmen ve Mehmetçik’te stratejik hedefler ve vizyon çalıştaylarının tamamlanarak plan tasarılarının oluşturulması aşamasına geçildiğini ifade etti.

Doğru bildiğimizden vazgeçmedik ve biz yine kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz diyen Baybars, Lefke İmar Planı çalışmalarında ise 16 Temmuz 2020 tarihiyle 4 gün sürecek olan “Stratejik Hedefler ve Vizyon” çalıştayına başlandığını belirten Baybars, “Ülkesel Fizik Plan’a uygun şekilde yürütülen imar planlarıyla sürdürülebilir sosyo, ekonomik gelişmenin önünü açacak, planlı büyüyen, çevreye duyarlı yapılaşma alanlarıyla çağdaş kentler yaratılmasını hedefliyoruz. Gelecek nesillerin de bugün yaşadığımız, ulaşım, sağlık, eğitim sorunlarıyla karşılaşmaması için altyapıları tamamlanmış, yeşil alanları, orman alanları korunmuş, planlı ve kurallara dayalı büyüyen bir ülke yaratmak istiyoruz. Bugün, çalışmaları yapılan imar planlarıyla sadece çarpık yapılaşmanın önüne geçilmeyecek aynı zamanda yarınların güçlü, kalkınmış, sürdürülebilir bölgesel ekonomileriyle refah bir ülke ve mutlu bireyler de yaratacağız. Bugün kurallara uyarak, planlı yaşama geçersek yarın gençlerimiz kazanacaktır” şeklinde konuştu.

“SİYASİ TARİHİMİZDE İLK KEZ BİR İMAR PLANI ÇALIŞMASI BU KADAR ŞEFFAF VE BU KADAR ÇOK PAYDAŞLA YÜRÜTÜLDÜ”

Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı hakkında da değerlendirmelerde bulunan Baybars, 1989 İmar Yasası yürürlüğe girdikten sonra, siyasi tarihimizde ilk kez bir imar planın bu kadar paydaşla, bu kadar çok görüşe, öneriye açık ve şeffaflık içerisinde yürütüldüğünü, atılan her adımın halkla, kurum/kuruluşlarla paylaşıldığını ve ilk kez belediye ekiplerinin de bire bir çalıştığı bir plan olduğunun altını çizdi.

İmar Planı sürecinin sonunda Birleşik Kurul’da üç belediye başkanımızın büyük oranda planın geçmesi yönünde olumlu duruş ortaya koyduklarını fakat küçük bazı düzenlemeler yapılması için ilk açık oylama tarihi olan 4 Aralık 2019 tarihinde oy çokluğu ile Plan Tasarısının yeniden düzenlenmesi için 2 hafta daha çalışılması yönünde karar alındığını belirten Baybars, bu sürecin sonunda Sayın Başbakan’ın talebiyle de UBP ve HP eş başkanlarının, 3 belediye başkanımızın teknik ekiplerinin, KTMMOB ile bağlı odalardan ve Şehir Planlama Dairesi planlama uzmanlarından oluşan genişletilmiş bir teknik komite kurulduğunu hatırlattı.

Genişletilmiş teknik komite çalışmalarının çok verimli geçtiğini toplumsal fayda temelinde planın ana ruhuna aykırı olmayan makul düzenlemelerin yapıldığını ifade eden Baybars, üzücü olanın ise Sayın Başbakan’ın talebiyle oluşturulan teknik komite çalışmalarına UBP adına komite eş başkanı olarak görevlendirilen Sayın Ersan Saner’in maalesef hiçbir zaman katılmamış olmasıdır”dedi.

Sonuç olarak Başbakan’ın iradesiyle oluşan genişletilmiş teknik komitenin öngörülen sürede, plan tasarısı üzerinde çalışmalarını tamamladığını ve tüm katılımcıların onayını alarak 27 Aralık 2020 tarihinde de plan tasarısının yeniden Birleşik Kurul’a sunulduğunu anımsatan Baybars sözlerini şöyle sürdürdü:

“Planlama makamı olarak, KTMMOB, Şehir Plancıları Odası ve 3 belediyemizin teknik ekipleriyle 27 Aralık 2019 tarihinde son şeklini verdiğimiz Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı’nın Birleşik Kurul süreci uzlaşıyla tamamlanmıştı. Planlama makamı olarak bizler üzerimize düşen görevi yaptık ve halkımıza söz verdiğimiz sürede çalışmalarımızı tamamladık. Tabi ki bir koalisyon hükümetindeyiz. Bu bağlamda ortaklarımızın plan üzerinde yeniden ek süre talebi olmuştur. Bu nedenle de imar planı resmi gazetede yayınlanmadı ve geçici süreliğine 15 Temmuz 2020 tarihine kadar emirname koşul ve kurallarının geçerli olduğu altı aylık bir süreç yaşandı”.

Baybars, “gelinen aşamada daha fazla belirsizliğe yol açmayacak şekilde, en kısa sürede üzerinde uzlaşı sağlanan Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı’nın resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmesi gerekiyor. Maalesef hükümet ortağımızın plan üzerinde pandemi süresince yeterli çalışmayı gerçekleştiremediğini belirtmesiyle Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı hakkındaki son çalışmalarını tamamlamaları için emirnameyi uzatma gündeme yeniden geldi. Bu bağlamda hükümet programında yer alan Gazimağusa, skele ve Yeniboğaziçi İmar Planı’nın yürürlüğe girmesi için ortaklarımızı bekleyeceğiz” şeklinde konuştu.

“MAKUL TALEPLER OLURSA ORTAK UZLAŞI SAĞLARIZ. ÜLKENİN EMİRNAMELERLE YÖNETİLMESİ DOĞRU DEĞİL”

Ülkenin emirnamelerle yönetilmesini doğru bulmadıklarını da belirten Bakan Baybars, ortaklarımızın makul talepleri olursa, tabi ki bunu Şehir Planlama Dairesi uzmanlarımız, belediyelerimiz, KTMMOB ve paydaşlarla yeniden paylaşarak ortak uzlaşı sağlarız” ifadesini kullandı.

Büyük emeklerle, 3 yıllık bir çalışmanın sonucunda, 150’den fazla paydaşın katkısıyla şekillenen Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı’nda başta belediyelerimiz ve KTMMOB’un önemli katkılarıyla son halini tam bir mutabakatla alan İmar Planı ile çağdaş yaşam alanları, eğitim, sağlık ve çevresel altyapılarıyla doğal çevrenin korunduğu, tarihi kültürel miras alanlarımızın geleceğe taşındığı, ayrıca su taşkınlarından ve diğer potansiyel risklerden kaynaklanacak zararların önüne geçileceğini ifade eden Bakan Baybars, Ülkesel Fizik Plan’a uygun şekilde hazırlanan imar planı ile bölgede sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın önünün açılacağı, tüm kıyı boyunca yaya ve bisiklet bağlantısı ile kıyıların toplum yararına kullanılmasının sağlanacağına da dikkat çekti.

“İMAR PLANI BİREYSEL DEĞİL TOPLUMSAL MENFAATLERİN ZAFERİ OLACAK”

Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı’nda şu an yaratılmış olan belirsizlik ortamından ciddi şekilde rahatsızlık duyduklarını ifade eden Baybars, “İmar Plan’ın yürürlüğe girmesi, ülkede bireysel menfaatlerin değil, toplumsal menfaatlerin zaferi olacak ve halkımızın siyaset kurumuna olan güveninin de artmasına katkı sağlayacaktır” dedi.

“10 KÖYDE 170’E YAKIN ARSAYA ELEKTRİK, 6 KÖYDE 505 HANEYE YOL ALTYAPISI GÖTÜRÜLDÜ”

Bakan Baybars, İçişleri Bakanlığı’nın geniş bir sorumluluk alanında hizmet verdiğini, görevi devraldıktan sonra yıllardır eksikliği hissedilen, yapılmayan veya yapılamayan birçok hizmeti vatandaşla buluşturmak için planlı ve hedefli yürümeye özen gösterdiklerini söyledi.

İki buçuk yıllık görev sürelerince, kırsal kesim arsaları altyapı çalışmalarına öncelik verdiklerini açıklayan Baybars şöyle konuştu:

“Yıllarca altyapısız olarak dağıtılan kırsal kesim arsalarının hak sahiplerine ciddi mağduriyetler yaşattığını görüyoruz. Tam da bu nedenle esas hedef olarak altyapıları tamamlanmış, çağdaş ve planlı yaşam alanlarıyla “Sosyal Konut Projeleri” ürettildi. Devletin devamlılığı esasından hareketle daha önce altyapısız dağıtılan kırsal kesim arsalarında yaşanan bu mağduriyetlerin ortadan kaldırılması için aralıksız şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz”.

Baybars, kırsal kesim altyapı çalışmaları çerçevesinde, Türkmenköy, Mutluyaka, Mormenekşe, Yenierenköy, Gaziköy, Dikmen, Yeniboğaziçi, Ziyamet, Muratağa ve Boğaziçi köyünde daha önce altyapısız olarak dağıtılan ve hak sahiplerinin ciddi mağduriyetler yaşadığı 170’e yakın kırsal kesim arsasına elektirk altyapısı götürüldüğünü, Alaniçi, İncirli ve Bafra’da da elektirik altyapı projelerine başlandığını açıkladı.

Kırsal kesim arsları altyapılarının tamamlanması bağlamında, yol stabilizasyonları ve asfaltlama projelerinin devam ettiğini söyleyen Bakan Baybars, Ötüken, Kuzucuk, Ardahan’da asfaltlama altyapılarının tamamlandığını, uzun yıllardır sıkıntı yaşanan Kalkanlı’da 12 yıl sonra, 300’e yakın arsa için asfaltlama alt yapı projesinin bitirilerek ihaleye açıldığını, Serdarlı’da 65 haneye güvenli ulaşımın sağlanması için başlatılan asfaltlama projesinin tamamlandığını, Görneç ve Gönendere’de toplam 40 arsaya ulaşımı sağlayacak olan yol stabilizasyonlarının yapıldığını belirtti.

Baybars, Mehmetçik, Pamuklu, Çayırova için 3.5 kilometrelik asfaltlama projelerine başlandığını, Güvercinlik, Yenierenköy, Geçitkale, Vadili, Haspolat, Bostancı, Mevlevi ve Köprülü Köyü stabilize ve asfalt yol altyapıları için projelerin tamamlanarak ihale aşamasına getirildiğini de ifade etti. Baybars, kırsal kesim altyapıları dışında Kermiya şehit çocukları arsalarının da kanalizasyon altyapısının tamamlandığını ve su altyapı projelerinin hazırlanarak ihale aşamasına geçildiğinin de müjdesini verdi.

“YENİ CEZAEVİNDE SONA AŞAMAYA GELİNDİ”

Mevcut cezaevinin gerek kapasite gerekse de yapı olarak günün koşullarına uygun olmadığının herkesin malumu olduğunu ifade eden Bakan Baybars, Öncelikle Yeni Cezaevinin tamamlanmasına kadar burada çeşitli iyileştirmeler gidildiğini; 21 yaş altı mahkumların koğuşların yenilendiğini, çeşitli tadilat ve tamiratların yapıldığını, mahkumların topluma kazandırılması, sosyal yaşama entegreleri için mesleki eğitimler yanı sıra kendilerini geliştirecekleri eğitim programlarının da hayata geçirildiğini belirtti.

Yeni Cezaevinin tamamlanması için göreve geldikleri günden itibaren birçok çalışmanın planlı şekilde ele alınıp ileriye götürüldüğünü belirten Bakan Baybars, “bugün artık inşaatı tamamen bitmiş, x-ray cihazları, parmak izi, retina okuyucu akıllı cihazların montesi tamamlanmış, kamera sistemlerinin kurulumu yapılmış ve teknik donanımın montesinden sonra da geçen hafta yüklenici firmadan iç mefruşat ve mobilyaların gelmesiyle yeni cezaevini çok yakın zamanda açabileceğiz” dedi.

Yeni Cezaevinde kadın, çocuk ve erkek birimlerinin ayrı ayrı yapılarla bir birileriyle bağlantısı olmayacak şekilde oluşturulduğunu, çok yönlü atölyelerle mahkumların vakit geçirebilecekleri spor tesisi ve tiyatro salonlarının olmasının cezasını çeken mahkumların tahliye sonrası sosyal hayata entegrelerini sağlama açısından oldukça önemli katkı sağlayacağına inandığını ifade eden Baybars, “esas olan mahkumların cezaevinde kaldıkları süre zarfında buradaki mesleki eğitimlerden yararlanarak, sosyal yaşama döndüklerinde toplum tarafından kabul görmelerini sağlayacak çalışmalarla, meslek sahibi olarak yaşamlarını yeniden kurmalarına yardımcı olmak, suç ve suça karışmalarının engellenmesidir” ifadesini kullandı.

“MAKS PROJESİ E-DEVLET PROJESİNİN KALBİ KONUMUNDADIR”

E-devlet programının en önemli ayağı olan Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) hakkında da bilgi veren Baybars, 28 belediye ile ortak olarak yürütülen Mekansal Adres Kayıt Sistemi’nin devreye girmesiyle nüfus kayıt sistemi için gerekli dijital alt yapının sağlanacağını ve kamu yönetiminde pek çok alana kapsamlı, güncel hizmet sunulacağını ifade etti.

Baybars, MAKS Projesi kapsamında yürütülen çalışmalarla temelde kişilere ait güncel adres bilgilerinin coğrafi bilgi sistemleri ve mekanlarla örtüştürülerek oluşturulacak olan geniş veri tabanının e-devlet projesinin kalbi konumunda olacağına dikkat çekti.

İçişleri Bakanlığı Yerel Yönetimler Müdürlüğü altında yürütülen çalışmalarla şu anda 15 belediyemizin MAKS Projesi kapsamında sahadan toplanan verilerin güncellenmesi, eksik olan mahalle, sokak ve hane numaralandırma çalışmalarının tamamlanmasında son aşamaya geldiğini açıklayan Baybars, 9 Temmuz Perşembe günü MAKS Projesi kapsamında ilk olarak bu saha çalışmalarını en hızlı şekilde tamamlayan belediyelerimizden biri olan Değirmenlik Belediyesi ile çok önemli bir işbirliği protokolüne imza attıklarını anımsattı.

İçişleri Bakanı Baybars, MAKS Projesi kapsamında, kontrol ve denetleme maksatlı pilot bölge seçilen Değirmenlik Belediyesi ile stratejik işbirliği yapılması, bilgi ve iletişim teknolojileri konularında birlikte çalışılmasının sağlanması amacıyla imzalanan protokolün bir başlangıç olduğunu, bunun diğer belediyelerimizle de yapacağımız işbirliği protokolleriyle arkasının geleceğini açıkladı.

Baybars, MAKS Projesi ile nüfus sisteminde kayıtlı kişileri ikamet ettikleri adrese göre eşleştirilerek, buna paralel olarak da Muhaceret ve Nüfus Kayıt dairelerinin sistemleri arasında veri alış verişi sağlanarak çağa uygun, yeni, güncel bilgilerle adrese dayalı nüfus kayıt sisteminin oluşturulmasının hedeflendiğini kaydetti.

“İKAMET İZİNLERİ VE VİZELER TÜZÜĞÜ İLE KAYITLILIK SAĞLANDI”

Ayşegül Baybars, İçişleri Bakanlığı olarak geride kalan iki buçuk yıllık sürede ülkede kayıtlılığı sağlamak üzerede ciddi adımlar atıldığını ifade etti. Bakan Baybars, 1952 yılında yürürlüğe giren Yabancılar ve Muhaceret Yasası altındaki Yabancılar ve Muhaceret Tüzüğü’nün yabancıların ülkeye girişi, ülkede kalışı ve ülkeden çıkışı ile ilgili zaruri hususları içermemesinden kaynaklanan bir çok sıkıntının aşılması amacıyla, günün koşullarına uygun yeni bir İkamet İzinleri ve Vizeler Tüzüğü’nün hazırlanıp 23 Ekim 2019 tarihinde yürürlüğe girdiğini hatırlattı.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Yapılan tüzükle ülkede vize ve ikamet izni ile bulunan yabancıların daha güvenli bir şekilde kayıt altına alınmalarının sağlandığına vurgu yaparak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yapılan tüzükle ülkeye giriş çıkışlarda yabancıların tüzükte belirlenen kriterlere uygun olarak, izinlendirilmesi, kayıtlılığın sağlanması başarıldı. Ardından da ikamet başvuruları ve izinlendirmelerde büyük kolaylık sağlayacak olan online ikamet izinleri sistemini devreye koyduk. Bu sayede muhaceret anlamında ciddi bir kayıtlılık ve hızlı hizmet veren çağdaş bir sistem kurulmuş oldu”.

“KURALLARA UYARAK, TEDBİRLERİMİZİ ALARAK YAŞAMA GERİ DÖNMELİYİZ”

İçişleri Bakanı Baybars, Dünya çapında etkisini sürdüren Covid-19 Salgını’nın ülkemizede de Mart ayının ilk haftasından itibaren görülmesiyle birlikte hükümet olarak ciddi tedbirler aldıklarını kaydetti. Baybars, bu bağlamda Covid-19 Salgını ile mücadelenin ilk aşamasında İçişleri Bakanlığı olarak yetki ve sorumluluk alanlarında halk sağlığının korunması, bulaş riskinin azaltılmasına yönelik gerek Merkezi Cezaevinde alınan hızlı önlemlerle, gerekse de kısmi sokağa çıkma yasağı sürecinde vatandaşlarımızın elzem ihtiyaçlarını karşılamalarına imkan yaratan çağdaş hizmetleri devreye koyarak sürecin başarıyla yürütülmesinde etkili olunduğunu söyledi.

Baybars, “Covid-19 Salgınının ilk günlerinde İçişleri Bakanlığı olarak hemen altı ilçede “İlçe Emniyet Kurulları”nı toplayarak kaymakamlıklarımızın başkanlığında yerel yönetimler, Sivil Savunma Teşkilatımız ve polisimizle işbirliği içerisinde vatandaşlarımızın elzem ihtiyaçlarının karşılanması, denetimlerin yapılması, ihtiyaçlı ailelerimize hijyen ve gıda paketi yardımlarının ulaştırılmasında koordinasyonu sağladık. Bu bağlamda, halk sağlığının korunması için kısmi ve tam sokağa çıkama yasağının uygulandığı dönemlerde internet üzerinden kurulan online sistemle vatandaşlarımızın elzem ihtiyaçları için sokağa çıkma izin başvurularına cevap verecek “Sokağa Çıkma İzin Başvuru” sistemi devreye konmuş, bu sayede de 200 bine yakın vatandaşımızın elzem ihtiyaçlarına yanıt verilmiştir” dedi.

Bu zorlu süreçte hem kaymakamlıklarımız hem de polisimiz insan üstü bir eforla 7-24 halkımıza başarıyla hizmet vermişlerdir diyen Baybars, bunun yanı sıra Covid-19 Salgının ilk aşamasında Tapu, Muhaceret ve Nüfus Kayıt dairelerinin de online randevu sistemiyle halkımızın acil ihtiyaçları için çalıştığını belirtti. Covid-19 Salgını ile mücadelede yeni bir aşamaya geçildiğini ifade eden Baybars, hükümet olarak alınan tedbirlerin, yapılan hazırlıkların ötesinde, normalleşme denilen sürecin sağlıklı yürütülmesinde, tedbirlere uyarak yeni koşullarda yaşamaya alışılması, hijyen kurallarına uymaya devam edilmesi ve doğru maske kullanımına özen gösterilmesinin en önemli nokta olduğunun altını çizdi.

Bakan Baybars, “İnsanlık, önce sağlığı sonrada ülke ekonomilerini tehdit altına alan Covid-19 salgınını da atlatacaktır. Esas mücadelemiz iki ayaklı olmalıdır. Bu salgın süresince hem sağlığımızı korumak hem de ekonomik sıkıntılardan kaynaklı yaşanacak sorunları en aza indirmek gerekiyor. O nedenle kurallara uyarak, tedbirlerimizi alarak yaşama geri dönmeliyiz” şeklinde konuştu.

“BELEDİYELERİN GÜÇLÜ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR YAPILARA KAVUŞMASI VATANDAŞIN HİZMETE ULAŞMASINDA ÇOK ÖNEMLİ”

Bakanlık olarak birçok çalışmanın Covid-19 salgının ilk aşamasının yarattığı üç aylık bir duraksama nedeniyle gecikmeye uğramış olmasına rağmen yapılan toplantılar sonrasında 51/95 Belediyeler Değişiklik Yasa tasarısının da tamamlandığını yakında tasarıyı komite çalışmaları için meclise göndermeyi planladıklarını belirten Baybars, yerel yönetimlerin güçlü ve sürdürülebilir yapılara kavuşmasının vatandaşın hizmete ulaşmasında çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Bakan Baybars, yerel demokrasilerin en önemli ayağı olarak tanımladığı muhtarlarla devamlı istişare içerisinde olduklarını ve MAKS Projesi gibi çok önemli bir projede belediyelerimizin yürüteceği saha çalışmalarında muhtarların çok önemli katkıları olacağına inandığını ifade etti.

Yerel Yönetimler Reformunun üç bacağı olduğunu belirten Baybars, ilk olarak belediyelerimizin 2014 öncesi ihtiyat sandığı, vergi dairesi ve sosyal sigortalara olan eski borçlarını 2019’da belediyelermizle ayrı ayrı yapılan protokollerle yapılandırıldırdıklarını ve 2020 yılı itabariyle de belediyelerimizin düzenli olarak ödeme yapmalarının sağlandığını ifade etti.

Yerel Yönetimler Reformu kapsamında 51/95 Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı’nın da hem 28 belediyemizle hem de Belediyeler Birliği Yürütme Kurulu ile yapılan toplantılar sonrasında hazır hale getirildiğini, tasarının detaylı çalışılmak üzere meclise sevk edileceğini ifade eden Baybars, son olarak da reformun üçüncü bacağında belediyelerin birleştirilmesi çalışmalarını tamamlayacaklarını ve kapsamlı bir yerel yönetimler reformunu hayata geçireceklerini açıkladı.

“KARAVAN ALANLARI YASA TASARISI VE KONUT EDİNDİRME DEĞİŞİKLİK YASA TASARISI’MECLİSE YOLLANDI”

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, birçok sıkıntı ve mağduriyeti ortadan kaldıracak olan iki önemli yasa tasarısını da tamamlayarak meclise yolladıklarını açıkladı.

Deniz kıyılarında plansızca konuşlanan, denetimsiz ve kontrolsüz şekilde dağılan, çevre ve görüntü kirliliğine sebep olan karavanların izinsiz, işgalci ve yasal olmayan şekilde konakladıklarını söyleyen Baybars, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Karavanların ve karavan sahiplerinin bu özgürlüğü yaşarken anayasaya ve diğer ilgili yasal mevzuatlara uygun olarak davranması, bir başkasının özgürlüğünü kısıtlamadan, huzur ve rahatını bozmadan insan hak ve özgürlüklerine uygun bir şekilde karavancılık yapmasını sağlamak, toplumun çeşitli dinlenme, eğlenme ve spor ihtiyaçlarını karşılamak, ülkemizin güzelliğine katkı sağlamak ve turistik hareketlere imkan vermek maksadıyla karavan alanlarının ayrılması, planlanması, planlarının uygulanması, geliştirilmesi, işletilmesi, işlettirilmesini sağlamak amacıyla koruma dengesi içerisinde hangi alanların ne şekilde ve hangi maksatla kullanılacağını, korunacağını belirleyen Karavan Alanları Yasa Tasarısı’nı tamamlayarak meclise sevk ettik. Bu sayede çevre ve estetiğin korunması, yanı sıra doğal eko sisteme uygun alanlar yaratılarak turizmin de gelişimine katkı sağlanacak.”

Konut Edindirme Değişiklik Yasa Tasarısı hakkında da bilgi veren Baybars, Mevcut yasada belirtilen sürelerin geçmesine rağmen hak sahibi olan kişilerin kendilerine verilen kırsal kesim arsaları üzerine ev yapmış olup, gelinen aşamada verilen süreler bittiğinden ileri işlem yapılamamakta ve ortada çözülmesi gereken bir çok mağduriyet bulunmaktaydı” dedi. Mevcut yasada belirtilen sürelerin geçmesine rağmen arsalar üzerine evlerin çoğu yapılmış olduğundan hak sahipliği iptal edilen kişilerin o arsalar üzerinde yapılmış evleri bulunduğuğnğ, hatta bir çoğunun o evlerde yaşadıklarından dolayı ortada çözülmesi gereken zorunlu bir durum oluştuğunu belirten Baybars, bu mağduriyetlerin ortadan kaldırılması için Konut Edindirme Değişiklik Yasa Tasarısı’nı da hazırlayarak meclise yolladıklarını açıkladı.

“İKAMET İZİN BAŞVURULARI ONLİNE OLARAK YAPILIYOR”

21. Yüzyılda teknolojinin imkanlarından yararlanarak çağdaş hizmetler sunmak için çalıştıklarını belirten Bakan Baybars, ilk olarak öğrenci muhaceret izinleri için başlattıkları internet üzerinden online hizmetlerde ciddi bir başarı yakalandıklarını, 11 Haziran 2020 tarihiyle birlikte de yeni bir online yazılım devreye sokarak ikamet izin başvurularının online olarak yapılmaya başlandığını söyledi. İnsanlarımızı devlet kurumlarında ordan oraya koşturmadan, çağdaş hizmetlerden yararlanarak gerçekleştirdiğimiz yeni online yazılımlarla evlerinden cep telefonlarıyla ikamet izin başvurularını online olarak yapabilmeleri sağlandı” dedi.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, “bugünden yarınları planlayarak, ortaya koyduğumuz hedefler doğrultusunda vatandaşlarımızın hak ettiği çağdaş hizmetleri hayata geçirmek için çalışıyoruz. Günü kurtarmak için değil, yarınlarımızı kurtaracak planlı, çağdaş bir sistem kurmak için uğraşıyoruz. Bugün atacağımız doğru adımlarla, hayata geçireceğimiz projelerle gelecek hepimize daha refah, daha güzel günler getirecektir” ifadesini kullandı.

Fotoğraf: Erol Uysal