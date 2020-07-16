TATAR VE UBP HIZLA KAYBEDİYOR…

Başbakan Ersin Tatar, garip bir şekilde kendi kendine zarar veriyor. Bazen öteye de geçiyor ve partisi UBP’ye de zarar veriyor. Pandemi döneminin başında “başarılı” icraatlar yaparak öne çıkan Tatar ve UBP gelinen noktada sürekli olarak kan kaybetmeye başladı. Başbakan’ın “başarılı” imajı yerle bir edildi. UBP’de önemli bir seçim arifesinde olmaması gereken parti içi kavgalar yeniden hortladı. Parti içi kavgalar UBP’nin hükümetteki performansını olumsuz bir şekilde etkilemeye başladı. Nihayette hükümetin vermesi gereken temel hizmetler bile aksar hale geldi. Peki tüm bunların nedeni veya nedenleri nedir?

*

Birinci ve belki de en önemli nedeni Başbakan’ın sayıları bir elin parmakları kadar olan güç odaklarının güdümüne girmesidir. Başbakan, kendi başına veya partisi ile birlikte karar alamıyor ve güç odaklarının etkisinde yanlış yönlendiriliyor. Özel jet skandalı buna en bariz örnektir. Enteresandır ki Başbakanı olumsuz etkileyen diğer önemli güç odağı da ortağı Kudret Özersay’dır. Başbakan, Özgürgün’ü ve Çaluda’yı kurban vererek Özersay ile ortaklık kurdu ama kurban vermeye devam ediyor. Görevden aldığı Üstel ve görevden alamadığı Faiz’in yanısıra Başbakan birçok partili arkadaşını da kaybetti. Ne uğruna? Özersay ortaklığında hükümetin devam etmesi uğruna. Peki karşılığında ne aldı? Mağusa-İskele İmar Planı gibi büyük bir kriz. İmar planı krizi Tatar ve UBP’nin “biz icraat partisiyiz” imajını silip süpürdü. Tıpkı özel jet skandalının pandemi ile ilgili göreceli başarı hikayesini silip süpürdüğü gibi.

*

Başbakan Ersin Tatar’ı cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik kötü günler beklemektedir. En yakınında olan UBP’li yetkililerin bile “adaylıktan çekilecek” operasyonunu güç bela savuşturmuştur ama son seçimlerde UBP’ye oy veren kararsız seçmenleri hızla kaybetmektedir. Ve bizim gözlemimize göre bu seçmenler Tufan Erhürman’a yönelmektedirler. Bunun nedenlerini ve diğer adayların durumunu da başka bir yazıda ele alırız…