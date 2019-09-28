Yağmaya tepki

Havadis’in “Kıyı Yağması” manşet haberi ile gündeme getirdiği, Karaoğlanoğlu Balıkçı Barınağı’nın iptal edilip parselin Türkiye’den bir şirkete peşkeş çekilmesi ve Alsancak Belediyesi’nin Kervansaray’daki liman projesi büyük tepki topladı

“SAYIN ATASER YAPMAYIN”: “Alsancak Amatör Gezi Tekneleri ve Amatör Balıkçılar Birliği Limanı” projesi bazı siyasilerin ve bölgede yaşayan bazı vatandaşların tepkisine yol açtı. CTP Milletvekili Özdil Nami, Milli Eğitim ve Kültür eski Bakanı Canan Öztoprak ve bazı vatandaşlar, “Kervansaray’a yazık etmeyin” çağrısı yaptı

“MAKSADA UYGUN DEĞİL”: Yeşil Barış Hareketi Başkanı Doğan Sahir, ülkenin kıyılarının bir vesile ile yağmalandığını kaydederek, mendirek, iskele veya limanların çoğunun projesinin olmadığını, birçoğunun da izinsiz inşa edildiğini söyledi. Sahir, Alsancak Belediyesi’nin liman projesinin yapılacağı yerde deniz derinliğinin maksada uygun olmadığını kaydetti

Duygu ALAN

Bakanlar Kurulu, 2007 yılında, Karaoğlanoğlu Balıkçı Barınağı’nı ilan etti. Bakanlar Kurulu’nun 2007 tarihli bu kararı, 1 Kasım 2017 tarihinde, seçim yasaklarına 1 hafta kala başka bir Bakanlar Kurulu kararı ile iptal edildi, parsel Türkiye’den River Rock Investmen LTD.’e kiralandı.

Karaoğlanoğlu Avcılık, Atıcılık, Balıkçılık Derneği, Karaoğlanoğlu Balıkçı Barınağı’nın iptal edilip parselin otel yapımı için kiralanması üzerine yargıya başvurdu. Mahkeme, derneğin ara emri müracaatını kesinleştirdi, Turizm Bakanlığının kira kararını geçersiz saydı. Karşı taraf, istinafa başvurdu. Dava, 8 Ekim’de görüşüleceği öğrenildi.

Karaoğlanoğlu Balıkçı Barınağı’nda işler yılan hikayesine dönerken Alsancak Belediyesi’nin Bakanlar Kurulu kararı olmaksızın, Kervansaray Halk Plajı yakınında “Alsancak Amatör Gezi Tekneleri ve Amatör Balıkçılar Birliği Limanı” proje çalışmalarını başlattı, ortalık iyice karıştı.

Alsancak Başkanı Fırat Ataser, “Alsancak Amatör Gezi Tekneleri ve Amatör Balıkçılar Birliği Limanı” projesine ilişkin kamuoyunu bilgilendirmek maksadı ile sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ataser açıklamasında, projesi için ilgili ön izinlerin alındığını duyurdu, tüm izinler alındıktan sonra da projenin çalışmalarına başlanacağını açıkladı.

Karaoğlanoğlu Balıkçı Barınağı’nın halkın elinden alınarak bir turizm yatırımcısına peşkeş çekilmesi ve

Ataser’in “Alsancak Amatör Gezi Tekneleri ve Amatör Balıkçılar Birliği Limanı” projesine ilişkin açıklamaları bazı siyasilerin ve bölgede yaşayan bazı vatandaşların tepkisine yol açtı.

Sahir: Kıyılar yağmalanıyor

Yeşil Barış Hareketi Başkanı Doğan Sahir, ülkenin kıyılarının bir vesile ile dejenere edilip, yapılaştırılıp, yağmalandığını kaydetti.

Kıyılardaki mendirek, iskele veya limanların büyük çoğunluğunun projesinin olmadığını dile getiren Sahir, birçoğunun da izinsiz inşa edildiğini dile getirdi.

Alsancak Belediyesi’nin Kervansaray Halk Plajı yakınında hayata geçirmeyi planladığı “Alsancak Amatör Gezi Tekneleri ve Amatör Balıkçılar Birliği Limanı” projesine ilişkin de açıklamada bulunan Doğan Sahir, limanın yapılması planlanan bölgedeki deniz derinliğinin düşünülen maksada uygun derinlikte olmadığını ifade ederek, “Kazı yapıp denize daha da mı zarar verilecek?” diye sordu.

Sahir, şunları kaydetti: Ülkemizin bütün kıyıları maalesef bir vesile ile çeşit dejenere ediliyor, yapılaştırılıyor veya yağmalanıyor. Mendirek, rıhtım, iskele, liman hiçbirinin planlaması ve projesi yok çoğu da izinsiz yapılıyor. Alsancak’taki limanın yapılması planlanan bölgedeki deniz derinliği düşünülen maksada uygun derinlikte değildir. Bu akla şunu getiriyor; kazı yapıp denize daha da mı zarar verilecek? Oradaki canlı yaşam da incelenmelidir, bu tür projeler doğru yere konuşturulmalıdır. Fakat belli ki bu yeterli irdelenmemiştir.”

“Yargıya başvurduk”

Doğan Sahir, Karaoğlanoğlu Balıkçı Barınağı’nın yerine yapılması planlanan otel inşaatı ile ilgili açıklamasında ise konuyu yargıya taşıdıklarını söyledi.

Sahir, “Barınağın iptalinin, otel yapımı ile ilgili bağlantısı olduğu kuşkusu taşıyoruz. Bu konu ile ilgili dava açtık. Buranın sonuçlanmasını beklenmeden ileri gidecek derece başka işler yapılmaya başlandı, bununla devlete dava açtık” dedi.

“Bölgeye yaşam kalitesi katacak”

BU BİR BİLGİLENDİRMEDİR :Alsancak Amatör Gezi Tekneleri Projesinin Üç Boyutlu Şeklidir .Projemizin 2016 yılında YERİ ve KONUMU ile ilgili ÖN İzinlerimiz alınmıştır . Projemizin TÜM İzinleri Daire görüşleri alınmadan o bölgede hiçbir çalışmamız olmayacaktır .TÜM İzinler alındıktan sonra ÇALIŞMALARIMIZA Başlayacağız .

BU BİR BİLGİLENDİRMEDİR : ALSANCAK BELEDİYESİNİN Bütünlüklü projeleri arasında bulunan Milli Parkın devamında bulunan SAHİL DÜZENLENE Ve HALK PLAJI projesini (Anıtın ) alt tarafı sahil yürüyüş projesiyle Kervansaraya bağlama ,orda güzel ,kaliteli bir liman tamamı ile halkımızın kullanacağı kaliteli bir yer yapmak isterik .Eminimki hiçbir plajı ,hiçbir işletmeyi aksine o bölgeye işletmelere,insanlara yaşam kalitesi ve değer katacaktır .Fakat BAZI kurum ,kuruluşlara rahatsızlık verdiğimiz gözükmektedir .Bu KONUDA DURUŞUMUZ NETDİR bilginize.

Tepki yağdı

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser’in Kervansaray Halk Plajı yakınında hayata geçirmeyi hedeflediği “Alsancak Amatör Gezi Tekneleri ve Amatör Balıkçılar Birliği Limanı” projesi bazı siyasileri ve bölgede yaşayan bazı vatandaşları ayağa kaldırdı.

Fırat Ataser’in sosyal medya üzerinden “Bu bir bilgilendirmedir” başlığı altında yaptığı açıklamaya tepkiler şöyle:

CTP Milletvekili Özdil Nami: Çok yazık

“Sayın Fırat Ataser.. Ülkenin doğasına, tarihine, güzelliklerine kastınız nedir anlamak mümkün değil. Herkesin resimlerini paylaşmaya doyamadığı ülkenin belki de en güzel koyunu korumaya alacağınıza, sürekli her türlü kirliliği oraya getirip hem atık, hem görüntü hem de ses kirliliği yaratacak ve bu güzel doğayı geri dönülmez şekilde yok edecek bu müthiş proje fikirleri nasıl aklınıza geliyor? Yazık gerçekten çok yazık. Umarım bu proje bir an evvel gündemden kaldırılır ve bu güzel koy katledilmekten kurtulur.”

Tekin K. Birinci: Hakkın yok!

“Balıkçı barınağı yapmıyormuş ama Gezi tekneleri ve Amatör balıkçıların olacağı liman yapacakmış… Başkan iyisin hoşsun, güzel işler yapan sevilin bölgede, farkla seçim kazandın ama Kervansaray’ın, Girne’nin en güzel manzarasını dağıtmaya hakkın yok! Gel bu inadından vazgeç.”

“Alsancak Belediyesi ille de yat limanı ya da her ne yapacaksa Kervansarayımızdan elini çeksin Girne Belediyesi sınırlarında olab Karaoğlanoglu’ndaki yarım kalmış bu projeyi bitirmekte yardımcı olsun sonuçta aynı amaca hizmet edecek!”

Milli Eğitim ve Kültür eski Bakanı Canan Öztoprak:

“Sayın Fırat Ataser Alsancak Belediyesinin hizmetlerinden memnuniyetle yararlanıyoruz. Resimde de açıkça belli olan liman içinde kalacak alanın balıklara yuva olan kayalar nedeniyle çok sığ olduğunu uzun yıllardır orda yüzen birisi olarak tekrar hatırlatmak isterim. Yoksa onlar da yok edilip balıksız bir balıkçı barınağı mı yapılacak? Koyun görsel zenginliğini iyi bilirsiniz ve eminim sizin de bu güzellikte çekilmiş bir fotoğrafınız var. Lütfen bu yararlı projeyi daha uygun bir yere yapın… Sevgilerimle…”