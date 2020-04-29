KıbrısManşet

Yabancı işçilere 2 GB internet

29 Nisan 2020
Tolga Atakan
Tolga Atakan

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Turkcell ve Telsim iş birliğiyle halen KKTC’de yaşayan, ülkelerine dönemeyen kayıtlı tüm 3. ülke vatandaşı işçilerin telefonlarına, 2 GB internet yükleniyor.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ve İnşaat Encümeni ile yapılan çalışma sonucunda hazırlanan işçi listesindeki kişilerin telefonlarına, Bakanlık iş birliği ile Kuzey Kıbrıs Turkcell ve Telsim şirketleri tarafından 2 GB internet yüklemesi yapılacak.

Yüklemeler 1 Mayıs’ta başlayacak ve herhangi bir ücret talep edilmeyecek.

Bu uygulama ile işçilerin en azından aileleri ile görüşüp, içinde bulunulan süreci daha rahat atlatmaları amaçlanıyor.



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Angolemli: Geçmişte narenciye ve patates lokomotif sektördü, tarıma geri dönülmeli

Angolemli: Geçmişte narenciye ve patates lokomotif sektördü, tarıma geri dönülmeli

28 Nisan 2020
Photo of İncirli: Sadece PCR sonuçlarına bakarak pozitif vaka kaydetmek doğru deği

İncirli: Sadece PCR sonuçlarına bakarak pozitif vaka kaydetmek doğru deği

28 Nisan 2020
Photo of Derya: Bilim Kurulu, Tabipler Birliği ve DSÖ açılın diyemezken ve denetimi kimin sağlayacağı belli değilken açılımdan nasıl söz edebilirsiniz?

Derya: Bilim Kurulu, Tabipler Birliği ve DSÖ açılın diyemezken ve denetimi kimin sağlayacağı belli değilken açılımdan nasıl söz edebilirsiniz?

28 Nisan 2020
Photo of Şahali: 30 milyon TL’lik kaynağın sadece 3’te biri harcandı

Şahali: 30 milyon TL’lik kaynağın sadece 3’te biri harcandı

28 Nisan 2020
Photo of Bakan Pilli:” Açılacak olan sektörlere 8 bin test yapılmasını hedefliyoruz “

Bakan Pilli:” Açılacak olan sektörlere 8 bin test yapılmasını hedefliyoruz “

28 Nisan 2020
Photo of Çeler: Muhalefetin önerileri dikkate alınmıyor, ılımlı siyasete son vereceğiz

Çeler: Muhalefetin önerileri dikkate alınmıyor, ılımlı siyasete son vereceğiz

28 Nisan 2020
Photo of Nami: Türkiye ile diyalog sadece “para istiyoruz” noktasında kalmamalıdır

Nami: Türkiye ile diyalog sadece “para istiyoruz” noktasında kalmamalıdır

28 Nisan 2020
Photo of Denktaş: Devleti korumanın birinci yolu, devlet içindeki her canlıyı korumaktan geçer

Denktaş: Devleti korumanın birinci yolu, devlet içindeki her canlıyı korumaktan geçer

28 Nisan 2020
Photo of Güney Kıbrıs’ta 15 yeni vaka!

Güney Kıbrıs’ta 15 yeni vaka!

28 Nisan 2020
Photo of Pilli: 372 yeni test, pozitif vaka yok!

Pilli: 372 yeni test, pozitif vaka yok!

28 Nisan 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı