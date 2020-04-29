KıbrısSağlık

İskele Belediyesi ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor

29 Nisan 2020
İskele Belediyesi larva
iskele Belediyesi larva

İskele Belediyesi, İskele ve köylerinde sinek, sivrisinek ve karasineğe karşı her yıl rutin olarak yaptığı ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirtti.

İskele Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, site içlerinde kullanılmayan havuzların ya da su birikintisi olan yerlerin 0548 810 11 05 numaralı telefona bildirilmesi istendi.

Belediye açıklamasında, “İskele ve köylerinde gerekli tüm önlemleri alan İskele Belediyesi, larva ile mücadeleyi hassasiyetle yürütüyor. İskele ve köylerinde su birikintilerinde, sivrisinek larva üreme alanlarında (durgun sular, göl, gölet, dere, sulu bodrumlar, temiz su kanalları vb.) drenaj suları bataklıkları, yeşil alanlar, çalılıklarda periyodik olarak larva mücadelesi yapılıyor” denildi.

Açıklamada, havuzlu evleri denetime çıkan Zabıta Biriminin, sahipsiz olduğunu tespit ettiği evlerin bahçesinde bulunan çok sayıdaki havuzu ilaçlama ekibine bildirdiğini de kaydetti.



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