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DEV-İŞ, “Kısmi Mesai Kararnamesi”ni eleştirdi

29 Nisan 2020
Koral Aşam kararname
Koral Aşam kararname

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş), dün açıklanan “Kısmi Mesai Kararnamesi”nin yasa dışı, keyfi ve kabul edilemez olduğunu savundu.

Kararnamenin yıllarca verilen mücadelelerle kazanılan hakların bir çırpıda ortadan kaldırılması anlamına geldiğini kaydeden Dev-İş, çalışanların yalnızca kazançlarının budanmayacağını, primlerinin ve    dolayısıyla emeklilik dönemlerindeki maaşları ve ihtiyat sandığı ikramiyelerinin de azalacağını belirtti.

Dev-İş Genel Başkanı Koral Aşam, yazılı açıklamasında “Canımızı ve sevdiklerimizi korumak için evde kaldığımız bu günleri fırsat olarak gören UBP-HP hükümeti sabrımızı sınamasın. Israrlı olmaları durumunda, tüm yasal haklarımızı kullanmanın yanında, gerekirse sağlığımızı korumak için maskemizi takar sosyal mesafeyi korur yine sokaklara döneriz” dedi.

Yıllarca mücadele verilerek kendilerine miras olarak bırakılan haklarını bu kadar kolay kaybetme niyetleri olmadığını ifade eden Aşam, tüm dünyanın yaşanan Kovid 19 pandemisi nedeniyle oluşan ekonomik kriz karşısında ek kaynak yaratarak salgınla mücadele etmeye çalıştığını kaydetti ve  KKTC hükümetinin ise, ek kaynak yaratmanın yolunu yalnızca çalışanların maaş ve haklarını budamakta gördüğünü savundu.

Çalışma Bakanı’nın “salgın koşullarında bile servetlerine servet katma peşinde kötü niyetli patronları” yalnızca halka şikâyet etmekten öteye geçemediğini ileri süren Aşam,  “Bakan  otoritenin hükümetlerde olduğunu ancak emekçi hakları mevzu bahis olduğu zaman hatırlıyor” dedi.

“Hükümet çalışanlara ölümü göstererek sıtmaya razı olmasını beklemektedir”

Yapılan tüzüklerle çalışanların alacakları 1500 TL tutarındaki ödeneğin bile işverenlerin insafına bırakıldığını, yıllarca ödenen prim karşılığı olan işsizlik ödeneğini bile kuşa çevirdiklerini iddia eden Aşam, şu eleştirilerde bulundu:

“Yıllarca arayıp da bulamadıkları fırsatı, Kovid 19 pandemisinin arkasına saklanarak fırsata çevirme peşinde oldukları dün açıkladıkları ‘Kısmi Mesai Kararnamesi’ ile ortaya çıkmaktadır. Mevzu bahis bu kararname yıllarca verilen mücadelelerle kazanılan hakların bir çırpıda ortadan kaldırılması anlamına gelmektedir. Yalnızca çalışanların kazançlarının budanması değil, primlerinin de aynı oranda azalacağından emeklilik dönemlerindeki maaşları ve ihtiyat sandığı ikramiyeleri de azalacaktır. UBP-HP hükümeti çalışanlara ölümü göstererek sıtmaya razı olmasını beklemektedir. Yeni kölelik sisteminde çalışanların bir kuru ekmeğe razı olmasını beklemektedir”.

 

 

 

 



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