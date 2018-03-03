Whatsapp, mesajları geri çekme süresini uzattı

Whatsapp, yanlışlıkla gönderilen veya yazıldıktan sonra pişman olunan mesajların geri çekilme süresini 4096 saniyeye kadar uzattı.

Geçen yılın başında Whatsapp, yanlışlıkla gönderilen mesajları karşı tarafın telefonundan silmek için ‘Herkesten Sil’ isimli işlevini tanıttı. Bu işlev, eskiden mesajı geri alabilmeniz için 7 dakikalık bir zaman dilimi tanıyordu. Ancak, mesajlaşma uygulamalarının devi, bu süreyi uzatıyor.

Çoğu kişinin bildiği Whatsapp habercisi WaBetaInfo’nun açıklamasına göre Whatsapp, gönderilen mesajları geri çekebilmek için tanınan süreyi 4096 saniyeye uzatmak için çeşitli testler yapıyor. Önceden yeni özellikleri duyuran hesap, bu sefer bir özelliğin güncellemesini yaparken bu özelliğin en son sürüm yüklü Windows Phone cihazlarda ve Android Beta yazılımında aktif olduğunu açıklıyor. Ve işlev, yine önceki şeklinde olduğu gibi kullanılıyor, herhangi bir farklılık yok.

Bu sayede, yanlış kişiye yanlış mesajı attığınızda paniğe kapılmanıza gerek kalmıyor, tam tamına 1 saat 8 dakika 16 saniyeniz var!