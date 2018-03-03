Gazimağusa Belediyesi’nden 8 mart dünya kadınlar günü etkinlikleri

Gazimağusa Belediyesi’ne bağlı Mağusa Gelişim Akademisi ve Sinema Kulübü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 5 ve 7 Mart tarihlerinde MGA Sinema Salonunda ‘’Kadın Temalı’’ ödüllü sinema filmi; belgesel/kurmaca kısa filmler ve yönetmen söyleşisi gerçekleştiriyor.



Belediyeden yapılan açıklamada, 5 Mart Pazartesi günü saat 19:00’da Mağusa’da çekimleri yapılan, yönetmenliğini Mert Yusuf Özlük’ün yaptığı, senaryosunu Engin Aluç’un yazdığı çocuk gelinlere dikkat çekerek kadına yönelik şiddet teması ile farkındalık yaratan “Saklambaç” adındaki kurmaca filmin gösterimi ile açılış yapılacağı belirtildi.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

“Film gösteriminin hemen ardından filmin yönetmeni Mert Yusuf Özlük ile “Kısa Film Yapımında Kadın” teması üzerine söyleşi gerçekleştirecek.

Ardından ödüllü kısa film “Salıncak” ve ödüllü belgesel film “Child Bride” ın gösterimleri ile program devam edecek.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü MGA Sinema Kulübü film gösterimlerinin ikinci günü ise 7 Mart’ta; yine kadın temalı ulusal ve uluslararası ödüllü film Tereddüt’ün (Yeşim Ustaoğlu) gösterimi ile devam edecek.”