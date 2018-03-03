“Navtex savaşları sürüyor”

Rum basınında bugün yer alan bir haberde “bölgedeki Navtex savaşlarının, güvenlikle ilgili direktiflerin aksine, siyasi içerikli açıklamalarla sürdüğü” ifade edildi.

Fileleftheros gazetesi “Navtex’le Sert Bir Üslupla Karşı Atak – Rum Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezinin Türkiye’nin Yasa Dışılıklarıyla İlgili Yanıtı – Bölgeyle İlgili Tek Yasal Merkez Larnaka” başlıklı haberinde, Ankara’nın, bölgede yetkisi olan istasyonun, Larnaka’daki Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi değil, Antalya’daki istasyon olduğunu gösterme çabasının sürdüğünü yazdı.

Gazete Rum Yönetiminin, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği MEB’ine itiraz edilmesi çabasına paralel olarak, tüm versiyonlarda (arama-kurtarma, deniz güvenliği ve meteoroloji) Navtex yayımlanmasına ilişkin, sorumluluk alanında anlaşmazlıklar ve gri bölgeler ileriye götürülmesi konusundaki Türk tutumu karşısında verdiği Navtex ve karşı Navtex savaşında, son dönemde yeni gerginlikler gözlemlendiğini savundu.

Gazete, Türkiye’yi uluslararası anlamda zor durumda bırakan son gelişmenin, bölgede sorumluluk sahibi olan istasyonun Larnaka’daki Arama-Kurtarma Koordinasyon Merkezi değil, Antalya’daki merkez olduğunu gösterme çabasıyla ilişkili olarak, “Maria S. Merian” isimli Alman akademik araştırma gemisiyle ilgili yayımladığı Navtex, ikinci aşamada da ExxonMobil şirketinin 10’uncu parselde yapacağı araştırmalarla ilgili Navtex’i olduğunu ileri sürdü.

Gazete, gerek Rum Yönetimi’nin yayımladığı son Navtex’ler, gerek de Türkiye’nin yayımladığı Navtex’lerin, her zamanki gibi güvenlikle alakalı değil, hangi Nevtex’lerin geçerli, hangilerinin de olmadığı konusunda siyasi içeriğe sahip olduklarını yazdı.

Haberinde Türkiye ile Rum Yönetimi’nin yayımladığı Navtex ve karşı Navtex’lerle ilgili detaylara da yer veren gazete, Larnaka’daki Arama Kurtarma Merkezi’nin geçtiğimiz Perşembe gecesi yayımladığı son Navtex’in, bölgedeki yetkili tek istasyonun kendisi olduğuna dair olduğunu belirtti.

Bu arada gazete “Türkiye Garanti Anlaşmasına Atıfta Bulunuyor” ara başlığıyla, Türkiye’nin, dün sabah erken saatlerde yayımladığı Navtex’le (N/W: 0327/18), “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tanınmamasına ilişkin siyasi iddialarını ortaya koyduğunu, aynı zamanda bölgedeki denizciliğe yönelik yasadışı müdahalelerini gerekçelendirmek için, Garanti Anlaşmasına atıfta bulunduğunu” öne sürdü.