Vücut geliştirme sporcularımızdan başarılı sonuçlar
Vücut geliştirme sporcularımızdan başarılı sonuçlar….
KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu vücut geliştirme milli takımı sporcuları Sırbistan’da düzenlenen IFBB Balkan Şampiyonası’ndan 3 şampiyonluk, 5 ikincilik ve 1 üçüncülükle dönüyor.
Federasyon Başkanı Ali Dahlameroğlu’nun uluslararası hakem olarak görev aldığı Balkan Şampiyonası’na katılan sporcularımızın elde etmiş olduğu başarılı dereceler;
-EMİR ÖZEKMAN
-klasik vücut geliştirme -175 cm kategorisi
Balkan Şampiyonu
– Vücut geliştirme-80 kg kategorisi ikinci
– ENVER MESUTOĞLU
-Vücut geliştirme -70 kg kategorisi
Balkan Şampiyonu
– Klasik Fizik kategorisi
Balkan Şampiyonu
– Classic Physique Open kategorisi ikinci
-SERPİL ÖZKAN
– Wellness kategorisi ikinci
– Body Fitness + 163 cm ikinci
-MİTHAT BENGİSOY
-klasik Vücut Geliştirme +175 cm üçüncü
-Vücut Geliştirme-90 kg ikinci