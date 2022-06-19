Spor

Vücut geliştirme sporcularımızdan başarılı sonuçlar

19 Haziran 2022











Vücut geliştirme sporcularımızdan başarılı sonuçlar….

KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu vücut geliştirme milli takımı sporcuları Sırbistan’da düzenlenen IFBB Balkan Şampiyonası’ndan 3 şampiyonluk, 5 ikincilik ve 1 üçüncülükle dönüyor.

Federasyon Başkanı Ali Dahlameroğlu’nun uluslararası hakem olarak görev aldığı Balkan Şampiyonası’na katılan sporcularımızın elde etmiş olduğu başarılı dereceler;

-EMİR ÖZEKMAN
-klasik vücut geliştirme -175 cm kategorisi

Balkan Şampiyonu
– Vücut geliştirme-80 kg kategorisi ikinci

– ENVER MESUTOĞLU
-Vücut geliştirme -70 kg kategorisi

Balkan Şampiyonu
– Klasik Fizik kategorisi

Balkan Şampiyonu
– Classic Physique Open kategorisi ikinci

-SERPİL ÖZKAN
– Wellness kategorisi ikinci
– Body Fitness + 163 cm ikinci

-MİTHAT BENGİSOY
-klasik Vücut Geliştirme +175 cm üçüncü
-Vücut Geliştirme-90 kg ikinci



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19 Haziran 2022






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