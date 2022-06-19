Gazimağusa-Karpaz anayolunda korkutan kaza

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bu sabah, saat 08:15 raddelerinde Gazimağusa-Karpaz anayolu 14-15 kilometreleri arasında Mücahitler çemberi yanında Hazan SÜTCÜ(K-28) yönetimindeki RM 314 plakalı çift kabin araç ile Karpaz istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu Mücahitler çemberine girdikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek gidişine göre yolun solundan yoldan çıkarak toprak hendek içerisine aracının ön kısmı ile çarpmaya müteakip konu araç ileriye doğru savrularak Faize Yakup Sadık Sokak içerisinde takla atmıştır.

Kaza sonucu yaralanan Hazan SÜTCÜ kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavisi halen sürüyor.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.