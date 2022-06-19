Kartingde ikinci randevu gerçekleştirildi
Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin organize ettiği, “nesdersan.com Kuzey Kıbrıs 2022 ROK Cup Karting Şampiyonası”nın ikinci yarışı geçtiğimiz akşam (18 Haziran 2022 Cumartesi) yapıldı. Cemsa Sporting Center’de yapılan yarışta nefes kesen mücadeleler yaşandı.
nesdersan.com 2022 ROK Cup Karting ikinci yarışı yapıldı
Kartingde Miralay, Özçınar, Kahraman ve Ballı birinciliğe uzandı
Kartingde ikinci randevu gerçekleştirildi
Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin (KKKD) organize ettiği ve ana sponsorluğunu nesdersan.com’un üstlendiği nesdersan.com Kuzey Kıbrıs 2022 ROK Cup Karting Şampiyonası geçtiğimiz akşam (18 Haziran 2022 Cumartesi) yapılan yarışla devam etti. Altı yarışlık takvimin ikinci ayağı olan yarış Cemsa Sporting Center’de gerçekleştirdi. Öğleden sonra antrenmanlarla başlayan organizasyon, akşamüzeri başlayan sıralama turları ve birinci ayak yarışları ile devam etti. Final yarışları ise akşam karanlığında, projektörler altında yapıldı ve organizasyon tamamlandı.
Miralay, Özçınar, Kahraman ve Ballı birinciliğe uzandı
Toplamda 25 yarışçının 4 kategoride büyük çekişmesine sahne olan yarış, 2 ayak üzerinden yapıldı. Cemsa Sporting Center’in de katkılarıyla yapılan yarışın Mini kategorisinde Rüzgar Miralay birinciliğe ulaşmayı başardı. İkinci Rüzgar Okman olurken, aynı puanla Erin Bolkaner üçüncü oldu. Junior kategoride Niyazi Özçınar ilk yarışta olduğu gibi iki yarışı da kazanarak birinciliğe ulaştı. İkinci Hasan Onalt olurken, üçüncü Hasan Macila oldu. Senior kategoride de çekişme yaşandı ve aynı puana sahip iki yarışçıdan Halil Kahraman birinciliğe ulaştı. Onu Mustafa Efeefe takip etti. Gazi Yuca ise üçüncü oldu. Master kategoride bu kez iki yarışı da Güner Ballı kazandı. İzzet Çınar ikinci, Arkın Şevketoğlu üçüncü oldu. Derecelerin belirlenmesinin ardından ödül töreni yapıldı ve kupaları KKKD Başkanı Tigin Güryel takdim etti.
Dereceler:
|Mini
|Pilot
|No.
|1
|2
|Puan
|1
|Rüzgar Miralay
|5
|20
|20
|40
|2
|Rüzgar Okman
|7
|17
|15
|32
|3
|Erin Bolkaner
|9
|15
|17
|32
|4
|Eren Murat Ortaç
|95
|11
|10
|21
|5
|Murat Ateş Adıgüzel
|4
|8
|13
|21
|6
|Tuğra Sıddık
|11
|6
|11
|17
|7
|Su Karalım
|8
|13
|DNF
|13
|8
|Ateş Karalım
|2
|10
|DNF
|10
|9
|İsmail Araz
|10
|9
|DNF
|9
|10
|Zafer Niyazi
|33
|7
|DNF
|7
|11
|Yaşar Cahitoğlu
|19
|5
|DNF
|5
|12
|Arın Bolkaner
|24
|DNS
|DNS
|0
|Junior
|Pilot
|No.
|1
|2
|Puan
|1
|Niyazi Özçınar
|7
|20
|20
|40
|2
|Hasan Onalt
|10
|17
|15
|32
|3
|Hasan Fikri Macila
|91
|15
|17
|32
|4
|Demir Goksan
|6
|13
|13
|26
|5
|Metin Bıçkıcıoğlu
|47
|DNF
|DNS
|0
|Senior
|Pilot
|No.
|1
|2
|Puan
|1
|Halil Kahraman
|11
|17
|20
|37
|2
|Mustafa Efeefe
|22
|20
|17
|37
|3
|Gazi Yuca
|49
|15
|13
|28
|4
|Mert Uzun
|4
|DNF
|15
|15
|Master
|Pilot
|No.
|1
|2
|Puan
|1
|Güner Ballı
|54
|20
|20
|40
|2
|İzzet Çınar
|515
|17
|17
|34
|3
|Arkın Şevketoğlu
|73
|15
|15
|30
|4
|Berk Ekensoy
|5
|13
|13
|26
|5
|Enver E. Özbeşer
|9
|11
|11
|22