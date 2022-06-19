Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin organize ettiği, “nesdersan.com Kuzey Kıbrıs 2022 ROK Cup Karting Şampiyonası”nın ikinci yarışı geçtiğimiz akşam (18 Haziran 2022 Cumartesi) yapıldı. Cemsa Sporting Center’de yapılan yarışta nefes kesen mücadeleler yaşandı.

nesdersan.com 2022 ROK Cup Karting ikinci yarışı yapıldı

Kartingde Miralay, Özçınar, Kahraman ve Ballı birinciliğe uzandı

Kartingde ikinci randevu gerçekleştirildi

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin (KKKD) organize ettiği ve ana sponsorluğunu nesdersan.com’un üstlendiği nesdersan.com Kuzey Kıbrıs 2022 ROK Cup Karting Şampiyonası geçtiğimiz akşam (18 Haziran 2022 Cumartesi) yapılan yarışla devam etti. Altı yarışlık takvimin ikinci ayağı olan yarış Cemsa Sporting Center’de gerçekleştirdi. Öğleden sonra antrenmanlarla başlayan organizasyon, akşamüzeri başlayan sıralama turları ve birinci ayak yarışları ile devam etti. Final yarışları ise akşam karanlığında, projektörler altında yapıldı ve organizasyon tamamlandı.

Miralay, Özçınar, Kahraman ve Ballı birinciliğe uzandı

Toplamda 25 yarışçının 4 kategoride büyük çekişmesine sahne olan yarış, 2 ayak üzerinden yapıldı. Cemsa Sporting Center’in de katkılarıyla yapılan yarışın Mini kategorisinde Rüzgar Miralay birinciliğe ulaşmayı başardı. İkinci Rüzgar Okman olurken, aynı puanla Erin Bolkaner üçüncü oldu. Junior kategoride Niyazi Özçınar ilk yarışta olduğu gibi iki yarışı da kazanarak birinciliğe ulaştı. İkinci Hasan Onalt olurken, üçüncü Hasan Macila oldu. Senior kategoride de çekişme yaşandı ve aynı puana sahip iki yarışçıdan Halil Kahraman birinciliğe ulaştı. Onu Mustafa Efeefe takip etti. Gazi Yuca ise üçüncü oldu. Master kategoride bu kez iki yarışı da Güner Ballı kazandı. İzzet Çınar ikinci, Arkın Şevketoğlu üçüncü oldu. Derecelerin belirlenmesinin ardından ödül töreni yapıldı ve kupaları KKKD Başkanı Tigin Güryel takdim etti.

Dereceler:

Mini Pilot No. 1 2 Puan 1 Rüzgar Miralay 5 20 20 40 2 Rüzgar Okman 7 17 15 32 3 Erin Bolkaner 9 15 17 32 4 Eren Murat Ortaç 95 11 10 21 5 Murat Ateş Adıgüzel 4 8 13 21 6 Tuğra Sıddık 11 6 11 17 7 Su Karalım 8 13 DNF 13 8 Ateş Karalım 2 10 DNF 10 9 İsmail Araz 10 9 DNF 9 10 Zafer Niyazi 33 7 DNF 7 11 Yaşar Cahitoğlu 19 5 DNF 5 12 Arın Bolkaner 24 DNS DNS 0

Junior Pilot No. 1 2 Puan 1 Niyazi Özçınar 7 20 20 40 2 Hasan Onalt 10 17 15 32 3 Hasan Fikri Macila 91 15 17 32 4 Demir Goksan 6 13 13 26 5 Metin Bıçkıcıoğlu 47 DNF DNS 0

Senior Pilot No. 1 2 Puan 1 Halil Kahraman 11 17 20 37 2 Mustafa Efeefe 22 20 17 37 3 Gazi Yuca 49 15 13 28 4 Mert Uzun 4 DNF 15 15