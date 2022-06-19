Spor

Kartingde ikinci randevu gerçekleştirildi

19 Haziran 2022











Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin organize ettiği, “nesdersan.com Kuzey Kıbrıs 2022 ROK Cup Karting Şampiyonası”nın ikinci yarışı geçtiğimiz akşam (18 Haziran 2022 Cumartesi) yapıldı. Cemsa Sporting Center’de yapılan yarışta nefes kesen mücadeleler yaşandı.

 

nesdersan.com 2022 ROK Cup Karting ikinci yarışı yapıldı

Kartingde Miralay, Özçınar, Kahraman ve Ballı birinciliğe uzandı

Kartingde ikinci randevu gerçekleştirildi

 

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin (KKKD) organize ettiği ve ana sponsorluğunu nesdersan.com’un üstlendiği nesdersan.com Kuzey Kıbrıs 2022 ROK Cup Karting Şampiyonası geçtiğimiz akşam (18 Haziran 2022 Cumartesi) yapılan yarışla devam etti. Altı yarışlık takvimin ikinci ayağı olan yarış Cemsa Sporting Center’de gerçekleştirdi. Öğleden sonra antrenmanlarla başlayan organizasyon, akşamüzeri başlayan sıralama turları ve birinci ayak yarışları ile devam etti. Final yarışları ise akşam karanlığında, projektörler altında yapıldı ve organizasyon tamamlandı.

 

Miralay, Özçınar, Kahraman ve Ballı birinciliğe uzandı

Toplamda 25 yarışçının 4 kategoride büyük çekişmesine sahne olan yarış, 2 ayak üzerinden yapıldı. Cemsa Sporting Center’in de katkılarıyla yapılan yarışın Mini kategorisinde Rüzgar Miralay birinciliğe ulaşmayı başardı. İkinci Rüzgar Okman olurken, aynı puanla Erin Bolkaner üçüncü oldu. Junior kategoride Niyazi Özçınar ilk yarışta olduğu gibi iki yarışı da kazanarak birinciliğe ulaştı. İkinci Hasan Onalt olurken, üçüncü Hasan Macila oldu. Senior kategoride de çekişme yaşandı ve aynı puana sahip iki yarışçıdan Halil Kahraman birinciliğe ulaştı. Onu Mustafa Efeefe takip etti. Gazi Yuca ise üçüncü oldu. Master kategoride bu kez iki yarışı da Güner Ballı kazandı. İzzet Çınar ikinci, Arkın Şevketoğlu üçüncü oldu. Derecelerin belirlenmesinin ardından ödül töreni yapıldı ve kupaları KKKD Başkanı Tigin Güryel takdim etti.

 

Dereceler:

Mini
 PilotNo.12Puan
1Rüzgar Miralay5202040
2Rüzgar Okman7171532
3Erin Bolkaner9151732
4Eren Murat Ortaç95111021
5Murat Ateş Adıgüzel481321
6Tuğra Sıddık1161117
7Su Karalım813DNF13
8Ateş Karalım210DNF10
9İsmail Araz109DNF9
10Zafer Niyazi337DNF7
11Yaşar Cahitoğlu195DNF5
12Arın Bolkaner24DNSDNS0

 

Junior
 PilotNo.12Puan
1Niyazi Özçınar7202040
2Hasan Onalt10171532
3Hasan Fikri Macila91151732
4Demir Goksan6131326
5Metin Bıçkıcıoğlu47DNFDNS0

 

Senior
 PilotNo.12Puan
1Halil Kahraman11172037
2Mustafa Efeefe22201737
3Gazi Yuca49151328
4Mert Uzun4DNF1515

 

Master
 PilotNo.12Puan
1Güner Ballı54202040
2İzzet Çınar515171734
3Arkın Şevketoğlu73151530
4Berk Ekensoy5131326
5Enver E. Özbeşer9111122

 



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19 Haziran 2022






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