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Vincin halatı koptu: 1 işçi yaralandı

11 Kasım 2020
Ambulans





Vinç ile inşaat malzemesi indirdiği sırada halatın kopması sonucu indirmekte olduğu malzemeler ayağına düşen 55 yaşındaki Mehmet Yiğit yaralandı.

Çağlayan Bölgesinde dün saat 16:00 sıralarında, 55 yaşındaki  Mehmet Yiğit’in vinç ile inşaat malzemesi indirdiği sırada halatın kopması sonucu, indirmekte olduğu malzemelerin  sol ayağının üzerine düşmesi sonucu kaval kemiği kırıldı. Yiğit, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından ortopedi servisine müşahede altına alındı. İş kazası ile ilgili polis soruşturması devam ediyor.





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11 Kasım 2020

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