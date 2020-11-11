Vincin halatı koptu: 1 işçi yaralandı

Vinç ile inşaat malzemesi indirdiği sırada halatın kopması sonucu indirmekte olduğu malzemeler ayağına düşen 55 yaşındaki Mehmet Yiğit yaralandı.

Çağlayan Bölgesinde dün saat 16:00 sıralarında, 55 yaşındaki Mehmet Yiğit’in vinç ile inşaat malzemesi indirdiği sırada halatın kopması sonucu, indirmekte olduğu malzemelerin sol ayağının üzerine düşmesi sonucu kaval kemiği kırıldı. Yiğit, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından ortopedi servisine müşahede altına alındı. İş kazası ile ilgili polis soruşturması devam ediyor.