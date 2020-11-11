Türkiye

Türkiye’den yeni NAVTEX: Lozan ihlal edildi

11 Kasım 2020
Türkiye navtex





Türkiye, gayri askeri statükodaki Sakız, Semadirek, Sisam ve Limni adaları için yeni NAVTEX yayınlayarak Yunanistan’ın Lozan Barış Anlaşması’nı ihlal ettiğini belirtti.

Yayınlanan NAVTEX’de, Yunanistan tarafından ilan edilen NAVTEX’e atıfta bulunuldu.

Lozan Barış Anlaşması’nın ihlal edildiğine dikkat çekildi.

Sakız, Semadirek, Sisam ve Limni adalarının 1923 Lozan Barış Anlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsünün de bulunduğu belirtildi. Yunanistan’ın bunu ihlal etmesine tepki gösterildi.





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11 Kasım 2020

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