İskele belediyesi kültürümüze sahip çıkıyor

‘Başka Karpaz Yok’ sloganıyla 2004 yılında kurulan ancak son dönemde adını sıklıkla duymaya başladığımız, Karpaz’da yaşayan insanların sorunlarına dikkat çekmek ve bu sorunlara çözüm bulmak için kurulan Karpaz Dostları Derneği, kadın ve çocuklar için de harekete geçti.

İSKELE BELEDİYESİ KÜLTÜR EVİ, SESTA (SELE) KURSUNA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Karpaz Dostları Derneği, Milli Eğitim Bakanlığı Kültür Dairesi finansmanlı iki projeden biri olan el sanatları kursu kategorisinde geçtiğimiz ay start verdi. Dernek, ilk proje olarak seçtiği el sanatları kategorisinde ise Kıbrıs Kültüründe önemli bir yere sahip olan ancak son zamanlarda unutulmaya yüz tutmuş sesta (sele) yapımı için kurs düzenlemeye başladı. Geçtiğimiz ay itibari ile İskele Belediyesi Kültür Evi bünyesinde başlayan kursa katılım ise yoğun. İskele ve köylerinde yaşayan çok sayıda kadının yanı sıra erkeklerin de katıldığı sesta (sele) yapımı kursunda kursiyerlere, Karpaz Dostları Derneği Başkanı Gülizar Eroğlu, Asbaşkan Hanife Demir ile dernek üyeleri de eşlik ediyor.

EROĞLU: “KATKILARINDAN DOLAYI İSKELE BELEDİYESİ’NE TEŞEKKÜR EDERİZ”

İskele Belediyesi Kültür Evi’nin ev sahipliğinde Karpaz Dostları Derneği’nin düzenlediği sesta (sele) yapımı kursuna kadınlar kadar erkekler de ilgi gösteriyor. Dernek Başkanı Gülizar Eroğlu ise kursa gösterilen ilgiden bir hayli memnun. Kıbrıs Kültürünü gelecek nesillere aktarmak için bu tür kursların devamlılığına dikkat çeken Eroğlu, kursun düzenlenmesinde katkıda bulunan ve kursun düzenlemesi için İskele Belediyesi Kültür Evi’nin kapılarını kendilerine hiçbir karşılık beklemeden açan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na teşekkür etti.