SürmanşetYaşam

Dünyada yılın kelimesi belli oldu

11 Kasım 2020
yılın kelimesi





Dünyaca ünlü İngilizce sözlük Collins Dictionary, “tecrit” anlamına gelen “lockdown” kelimesini dünyada 2020’nin kelimesi olarak seçtiğini açıkladı.





Etiketler
11 Kasım 2020

Başa dön tuşu