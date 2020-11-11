Dünyada yılın kelimesi belli oldu

Dünya çapındaki süregelen pandemi süreci kullanılan kelimelere de yansıdı. Her yıl, yılın kelimesini açıklayan Dünyaca ünlü İngilizce sözlük Collins Dictionary, 2020 yılının kelimesini tecrit olarak açıkladı.

Collins, milyarlarca insanın paylaştıklarını incelediklerini belirtirken sözlükbilimciler, tecrit kelimesinin kullanımının geçen yıl sadece 4 bin iken, 2020 yılında 250 binden fazla “tecrit” kelimesinin kullanıldığını kaydetti.

İLK 10 KELİMENİN 6’SI CORONA VİRÜS İLE İLGİLİ

En çok kullanılan on kelime arasında diğer pandemi bağlantılı kelimeler ise; Ücretsiz izin anlamına gelen furlough, sağlık alanında kilit işçi anlamına gelen key worker, kendini tecrit etme anlamına gelen self-isolate, sosyal mesafe anlamına gelen social distancing ve corona virüs oldu.

Tecrit kelimesi ise Collins’e göre, “seyahat, sosyal etkileşim ve kamusal alanlara erişimde katı kısıtlamaların uygulanması” olarak tanımlanıyor.

Collins’e göre, George Floyd’un ABD’deki ölümünün ardından Black Lives Matter hareketi için kullanılan “BLM” kısaltmasının kullanımı % 581 artış kaydetti.