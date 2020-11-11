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Harvard açıkladı: Vitaminlerin etkisi yok

11 Kasım 2020
harvard vitaminler





Harvard Üniversitesi’nin yaptığı araştırmaya göre multivitaminlerin sağlığımıza faydasının sadece zihnimizdeki bir durum olduğu ortaya çıktı. Düzenli olarak vitamin kullanan ve kullanmayan kişileri göz önüne alan araştırmada, iki grup arasında hiçbir fark bulunmadığı açıklandı





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11 Kasım 2020

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