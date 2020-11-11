Harvard açıkladı: Vitaminlerin etkisi yok

Harvard \u00dcniversitesi\u2019nin yapt\u0131\u011f\u0131 ara\u015ft\u0131rmaya g\u00f6re multivitaminlerin sa\u011fl\u0131\u011f\u0131m\u0131za faydas\u0131n\u0131n sadece zihnimizdeki bir durum oldu\u011fu ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. D\u00fczenli olarak vitamin kullanan ve kullanmayan ki\u015fileri g\u00f6z \u00f6n\u00fcne alan ara\u015ft\u0131rmada, iki grup aras\u0131nda hi\u00e7bir fark bulunmad\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131kland\u0131\r\n\r\n\r\nSa\u011fl\u0131kl\u0131 bir ya\u015fam i\u00e7in s\u0131k s\u0131k kullan\u0131lan multivitaminlerle ilgili yeni bir ara\u015ft\u0131rma a\u00e7\u0131kland\u0131.\r\n\r\n\r\nBoston'daki Harvard T\u0131p Okulu'ndan Manish Paranjpe taraf\u0131ndan yap\u0131lan ara\u015ft\u0131rmada, multivitaminlerin faydalar\u0131n\u0131n bir ak\u0131l oyunu oldu\u011fu dile getirildi.\r\n\r\nAra\u015ft\u0131rmaya g\u00f6re, d\u00fczenli olarak multivitamin alan yeti\u015fkinlerin almayanlara g\u00f6re y\u00fczde 30 daha iyi hissetiklerini s\u00f6ylediklerini fakat bak\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda aralar\u0131nda zihinsel ve fiziksel hi\u00e7bir fark\u0131n olmad\u0131\u011f\u0131 ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\u2018KULLANANLA KULLANMAYAN ARASINDA FARK YOK\u2019\r\nAra\u015ft\u0131rman\u0131n ba\u015f\u0131nda olan Harvard T\u0131p Okulu'ndan Manish Paranjpe, \u201cMultivitamin kullananlar ve kullanmayanlar aras\u0131nda klinik olarak \u00f6l\u00e7\u00fclebilir sa\u011fl\u0131k sonu\u00e7lar\u0131n\u0131n hi\u00e7birinde farkl\u0131l\u0131k yok fakat kullananlar kullanmayanlara g\u00f6re y\u00fczde 30 daha iyi hissettiklerini bildiriyorlar\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.\r\n\r\nABD vatanda\u015flar\u0131n\u0131n y\u00fczde 30\u2019unun her g\u00fcn multivitamin ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Paranjpe, daha \u00f6nce de kalp hastal\u0131\u011f\u0131ndan kansere kadar \u00e7e\u015fitli sa\u011fl\u0131k sorunlar\u0131 i\u00e7in multivitaminlerin herhangi bir katk\u0131s\u0131 oldu\u011funu destekleyecek \u00e7ok az arg\u00fcman oldu\u011funun alt\u0131n\u0131 \u00e7izdi.\r\n\r\n\r\n