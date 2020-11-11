Yunan tankeri ile Türk balıkçı teknesi çarpıştı: 4 can kaybı, 1 kayıp

Adana Karata\u015f a\u00e7\u0131klar\u0131nda bal\u0131k\u00e7\u0131 teknesi alabora oldu, 4 bal\u0131k\u00e7\u0131n\u0131n cans\u0131z bedenlerina ula\u015f\u0131ld\u0131. Kay\u0131p 1 bal\u0131k\u00e7\u0131 aran\u0131yor.\r\n\r\n\r\nBal\u0131k avlamak i\u00e7in denize a\u00e7\u0131lan "Polatbey" isimli bal\u0131k\u00e7\u0131 teknesi, Karata\u015f a\u00e7\u0131klar\u0131nda Yunanistan bayrakl\u0131 bir tankerle \u00e7arp\u0131\u015ft\u0131. Denizdeki di\u011fer bal\u0131k\u00e7\u0131lar, tekneyi alabora olmu\u015f halde buldu.\r\n\r\n\r\n4 K\u0130\u015e\u0130 \u00d6LD\u00dc, 1 K\u0130\u015e\u0130 ARANIYOR\r\n\r\nTeknede \u00e7al\u0131\u015fan 5 ki\u015fiden 4'\u00fcn\u00fcn cans\u0131z bedenlerine ula\u015f\u0131ld\u0131. Ekipler kay\u0131p 1 bal\u0131k\u00e7\u0131y\u0131 bulmak i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor. Aramalara Mersin'e ba\u011fl\u0131 Sahil G\u00fcvenlik ekipleri de destek veriyor.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n