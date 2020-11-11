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Yunan tankeri ile Türk balıkçı teknesi çarpıştı: 4 can kaybı, 1 kayıp

11 Kasım 2020
Yunan tankeri türk teknesi çarpıştı





Adana Karataş açıklarında balıkçı teknesi alabora oldu, 4 balıkçının cansız bedenlerina ulaşıldı. Kayıp 1 balıkçı aranıyor.





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11 Kasım 2020

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