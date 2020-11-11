Yunan tankeri ile Türk balıkçı teknesi çarpıştı: 4 can kaybı, 1 kayıp

Balık avlamak için denize açılan “Polatbey” isimli balıkçı teknesi, Karataş açıklarında Yunanistan bayraklı bir tankerle çarpıştı. Denizdeki diğer balıkçılar, tekneyi alabora olmuş halde buldu.

4 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ ARANIYOR Teknede çalışan 5 kişiden 4’ünün cansız bedenlerine ulaşıldı. Ekipler kayıp 1 balıkçıyı bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Aramalara Mersin’e bağlı Sahil Güvenlik ekipleri de destek veriyor.