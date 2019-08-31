Vegan beslenenler kolin eksikliğine karşı hangi gıdaları ihmal etmemeli?

Hem sağlıkla ilgili hem de iklim değişikliği gibi dünyanın geleceğine dair kaygılar sebebiyle birçok kişi yalnızca bitkisel gıdalarla beslenme şekli olan veganı tercih ediyor. Ancak araştırmalar bu tür beslenmede kolin eksikliğine dikkat edilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Vitamin benzeri suda çözülebilen bir temel besin öğesi olan kolin sinir hücreleri arasındaki uyarıların aktarılmasına yardımcı oluyor. En çok et ve süt ürünlerinde bulunan maddenin genel olarak beyin sağlığı ve özellikle de ceninlerde beyin gelişimi için önemli olduğu biliniyor, ayrıca karaciğer fonksiyonunu da etkiliyor.

Hamileler dikkat!

Kolin çok az miktarda karaciğerde de üretiliyor. Ancak beslenme uzmanları bu miktarın çok yetersiz olduğunu ve özellikle hamilelerin ve vegan beslenenlerin mutlaka bu maddeyi takviye etmesi gerektiğini vurguluyor.

Kolin destekli beslenmenin önemine dikkat çekilen haftalık akademik tıp dergisi BMJ’de yayınlanan bir makalede özellikle vegan beslenen kişilerin bu eksiklikten mahrum kalmaması için çok planlı bir diyet uygulanması gerektiği belirtiliyor.

Hangi besinlerden kolin alınabilir?

Kolin en çok et, yumurta, balık, tavuk, sakatat ve süt ürünlerinde, daha az miktarda da kuruyemiş, bakliyat ve brokoli gibi turpgillerde bulunuyor.

Kolin içeren ve hayvansal olmayan gıdalardan bazıları ise şöyle:

– Soya fasulyesi

– Taze ve kuru fasulye

– Barbunya

– Bezelye

– Yeşil yapraklı sebzeler

– Brokoli

– Karnabahar

– Lahana

– Brüksel lahanası

– Mantar

– Kinoa

– Buğday tohumu

– Tam buğday ekmeği

– Esmer pirinç

– Yer fıstığı

– Ay çekirdeği

– Havuç

– Mandalina

– Kivi

– Kabuklu elma