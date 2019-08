Twitter’ın kurucularından Jack Dorsey’in Twitter hesabı hacklendi

Twitter’ın kurucularından ve şirketin CEO’su Jack Dorsey’in Twitter hesabı cuma günü geç saatlerde hacklendi. Twitter birkaç saat sonra bir dizi ırkçı ve din karşıtı paylaşımlar yapılan hesabın artık güvende olduğunu bildirdi.

Sosyal paylaşım ağı Twitter’ın CEO’su Jack Dorsey’in 4 milyon takipçili hesabından cuma akşamı ırkçı ve din karşıtı paylaşımlar gelmeye başladı.

Ekip birkaç saat sonra, “Hesap artık güvende ve Twitter sistemlerinin tehlikeye atıldığına dair bir gösterge yok.” paylaşımı yaparak hesabın güvenliğinin sağladığını bildirdi.

The phone number associated with the account was compromised due to a security oversight by the mobile provider. This allowed an unauthorized person to compose and send tweets via text message from the phone number. That issue is now resolved.

Gece saatlerinde Twitter İletişim Ekibi yeni bir paylaşım yaparak ‘hesabın hack’lendiği iddialarına açıklık getirdi: “Mobil sağlayıcı tarafından gelen bir güvenlik açığı nedeniyle hesapla ilişkilendirilen telefon numarası tehlike altındaydı. Bu, yetkisiz bir kişinin telefonundan kısa mesaj yoluyla tweet oluşturma ve göndermesine izin verdi. Sorun artık çözülmüş durumda.

.@jack’s hacked tweets are being posted from an app called Cloudhopper, which is apparently an app Twitter acquired previously that had something to do with SMS. So his account appears not breached – but rather Jack’s account is still hooked up to an old service that got hacked. pic.twitter.com/V3U5rJXrDP

— James O'Malley (@Psythor) August 30, 2019