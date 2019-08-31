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Twitter’ın kurucularından Jack Dorsey’in Twitter hesabı hacklendi

31 Ağustos 2019

Twitter’ın kurucularından ve şirketin CEO’su Jack Dorsey’in Twitter hesabı cuma günü geç saatlerde hacklendi. Twitter birkaç saat sonra bir dizi ırkçı ve din karşıtı paylaşımlar yapılan hesabın artık güvende olduğunu bildirdi.

Sosyal paylaşım ağı Twitter’ın CEO’su Jack Dorsey’in 4 milyon takipçili hesabından cuma akşamı ırkçı ve din karşıtı paylaşımlar gelmeye başladı.

 

Ekip birkaç saat sonra, “Hesap artık güvende ve Twitter sistemlerinin tehlikeye atıldığına dair bir gösterge yok.” paylaşımı yaparak hesabın güvenliğinin sağladığını bildirdi.

Gece saatlerinde Twitter İletişim Ekibi yeni bir paylaşım yaparak ‘hesabın hack’lendiği iddialarına açıklık getirdi: “Mobil sağlayıcı tarafından gelen bir güvenlik açığı nedeniyle hesapla ilişkilendirilen telefon numarası tehlike altındaydı. Bu, yetkisiz bir kişinin telefonundan kısa mesaj yoluyla tweet oluşturma ve göndermesine izin verdi. Sorun artık çözülmüş durumda.

Sosyal medya platformu Twitter son zamanlarda kamuoyu nezdinde tanınmış kişilere ve diğer kullanıcılara yönelik tehditleri ve şiddeti mümkün kılması ve demokratik iktidarları istikrarsızlaştırmak amacıyla yanlış kullanılması nedeniyle hükümetler tarafından yoğun inceleme altında.

 

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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