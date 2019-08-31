‘Trump’a kızlarından daha yakınım’ diyen kişisel yardımcısı Beyaz Saray’dan atıldı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın kişisel yardımcısı Madeleine Westerhout, Trump ailesi hakkında basına yaptığı kayıt dışı açıklamalar nedeniyle işinden oldu.

Başkan Trump, New Jersey Golf Klübü’nde bu ay başlarında tatildeyken Madeleine Westerhout yakınlardaki bir otelde başkanın tatilini takip eden gazetecilerle yemek yedi. Yemek sırasında bir kaç içki içen Westerhout, Trump ailesi hakkında bazı bilgileri paylaşırken bazı şakalar da yaptı.

Yaklaşık bir saat süren yemek sırasında kayıt dışı konuşan Westerhout, Trump’ın kendisiyle olan ilişkisinin kendi öz kızları Ivanka ve Tiffany’den daha iyi olduğunu öne sürdü. Aynı konuşmada Trump’ın kilolu olarak gördüğü kızı Tiffany ile aynı fotoğraf karesi içinde olmayı sevmediği de konuşuldu.

Bu konuşmaların basında yer almasının ardından Westerhout Beyaz Saray’daki işini kaybetti. Kayıt dışı konuşmayı yayınlayan yayın organları ve basın mensupları ise eleştirilerin hedefi oldu.

Başkan Trump ise göreve başladığından beri kişisel asistanı olarak görev yapan Westerhout’un çalışmaları sırasında iyi bir iş çıkardığını belirterek, gelecek yaşantısında başarılar diledi.