Hindistan’da 1.9 milyon kişi vatandaşlıktan çıkarıldı
Hindistan’ın kuzeydoğu eyaleti Assam’da 1.9 milyon kişiyi vatandaşlıktan çıkaran listenin son versiyonu yayınlandı.
Hindistan sürecin Bangladeşli yasadışı göçmenlerin tespit edilmesi için gerekli olduğunu savunuyor.
Yeni Delhi Yönetimi, eyalet hapishanelerinde bulunan geçici kamplarda halihazırda yabancı olduğundan şüphelenilen binlerce insanı gözaltında tutuyor.
Listenin geçen yıl yayınlanan taslak versiyonunda dört milyon kişi dışarıda bırakılıyordu.
‘CADI AVI’ ELEŞTİRİSİ
Hindistan’ın bu tutumu ise, bazı kesimlerce Assam’ın etnik azınlıklarına yönelik bir ‘cadı avı’ olarak nitelendiriliyor.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin Hindu milliyetçisi Hindistan Halk Partisi, ülkede yasadışı karşı göçe karşı uzun zamandır kampanya yürütüyordu. Son yıllarda ise Ulusal Vatandaşlık Kaydı, hükümetin birinci önceliği halinde geldi.