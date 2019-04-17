VATANDAŞIN TAHAMMÜLÜ KALMADI…

Vicdani ret yasası ne oldu?

Unutuldu.

Ta ki bir vicdani retçi daha hapse girme aşamasına gelsin.

O zaman baştan tartışmaya başlayacağız ve vicdani retle ilgili “bilimsel” görüşlerimizi sosyal medyadan ilan edeceğiz.

Sırada hapse girecek başka vicdani retçi var mıdır bilmiyorum ama belli ki bu hükümetin adım atmaya niyeti yok.

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Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Birimi ne oldu?

“Yasa yasa” diye diye bir ömür geçirildi ama henüz hiçbir şey olmadı.

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Su ile ilgili yasa çıkarılacaktı.

Dönemin Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Benli özerk su yönetimi kurulması için canını yemişti.

Koskoca CTP su direnişi yüzünden hükümetten olmuştu.

Peki sonuç ne oldu?

Dünyanın en pahalı suyunu tüketiyoruz.

Ve artık kimsenin umurunda değil çünkü mevcut hükümet bunu dert etmiyor.

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Belediyelerin birleştirilmesi operasyonu ne oldu?

Hükümetteki partilerin nerdeyse ortak seçim vaadiydi.

300 seçmenin oyuyla göreve gelen belediye başkanı dahil 3 kişinin görev yaptığı belediyecikler hani büyük belediyelere dahil edilecekti.

Bir başka seçimi mi bekleyeceğiz?

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Muhalefet milletvekili gibi soruları arka arkaya sıraladım ama derdim muhalefet yapmak değildir.

Son dönemde hangi yetkili ağzını açsa, yapılmayan işlerle ilgili yasa eksikliğinden dem vuruyor ve “maalesef yasalarımız yeterli değildir, biz çağdaş yasalar hazırlayacağız” diyor.

“Eee hazırlayın da biran önce kalıcı icraatlar yapın” denildiğinde de ne kadar meşgul olduklarını söylüyorlar.

Hükümetin lakabı “hocalar hükümeti.”

Hükümetin hukukçusu bol.

Mecliste arı gibi çalışacak milletvekillerimiz var ama bir yerde bir şeyler eksik sanki.

Teslim edelim ki 14 ayda dürüst bir yönetim sergilediler.

Fakat yetmiyor.

Vatandaş ötesini bekliyor.

Ve bir 14 ay daha beklemeye tahammülü yok…