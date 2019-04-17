Skeette, Dr. Küçük Kupası Gönyeli’nin

KKTC Atıcılık Federasyonu’nun 2019 faaliyet programında yer alan “2019 Skeet Dr.Fazıl Küçük Kupası”nı Gönyeli Avcılık ve Atıcılık Kulübü kazandı.

Mutluyaka’da Dr.Fazıl Küçük Atış Poligonunda iki gün süren mücadele sonunda erkeklerde Gazimağusa Avcılık / Atıcılık Kulübü atıcı sporcusu Ali Çeler, kadınlarda ve veteranlarda Gönyeli Avcılık / Atıcılık Kulübü atıcısı Neşe Tuncalın birinci oldu.

Veteran erkeklerde ise kendisine ait rekoru kırarak birincilik kupasının sahibi Hakkı Somuncu oldu.

Takım klasmanında Gönyeli Avcılık / Atıcılık takımı toplam 340 puanla “2019 Skeet Dr.Fazıl Küçük Kupası”nın sahibi oldu.