Doya doya müzik ziyafeti çektiler

MEHMETCAN VE NİL’DEN DUBLE EĞLENCE: Geleneksel eğlence keyfimize Girne’de kucak açan Duble Meyhane daimi sanatçıları Mehmetcan ve Nil Kırlangıç’la eğlenceye doydu

Girne’nin uğrak meyhanelerinden Duble, coşku dolu canlı müzik geceleriyle eğlencesine ayrı bir hayat katmaya devam ediyor. Mekanın daimi sanatçıları Mehmetcan ve Nil Kırlangıç neşe dolu programlarıyla konukların sofra keyfine ayrı bir keyif katıyor.

Sofra muhabbetinin piste taşmada gecikmediği geçtiğimiz cumartesi gecesinde de konuklar doya doya eğlenerek kendilerine tam bir müzik ziyafeti çekti. İlk önce duygusal şarkılarla sofra keyfinin tadını çıkaran konuklar ilerleyen saatlerde hareketli şarkılarla piste dökülmeyi de ihmal etmedi. Haftanın yorgunluğunu gönlünce eğlenerek üzerlerinden atan konukların neşesine ise diyecek söz yoktu.