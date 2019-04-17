Kupa Levent’in

ZORLANMADAN KAZANDI

Kadınlar Basketbol Federasyon Kupasını finalde Soyerspor’u 50-25 yenen Leventspor kazandı. Finalin en değerli oyuncusu ise Levent oyuncusu Maja oldu

Tonguç KOTAK

Kadınlar Basketbol Federasyon Kupasını finalde Soyerspor’u 50-25 yenen Leventspor kazandı.

Necati Taşkın İlkokulu Spor Salonu’nda oynanan final maçında Leventspor baştan sona üstün oynadığı maçın ilk devresini 28-7 önde bitirdikten sonra üstün oyununu devam ettirerek karşılaşmayı 50-25 kazandı ve Federasyon Kupası’nın sahibi oldu.

Federasyon Kupası finalinin en değerli oyuncus ise Leventspor adına Maja oldu. Maja maçta 16 sayı, 7 ribaunt, 1 asist ve 1 top çalma ile oynadı