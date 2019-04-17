BasketbolSpor

Kupa Levent’in

17 Nisan 2019

ZORLANMADAN KAZANDI

Kadınlar Basketbol Federasyon Kupasını finalde Soyerspor’u 50-25 yenen Leventspor kazandı. Finalin en değerli oyuncusu ise Levent oyuncusu Maja oldu

Tonguç KOTAK

Kadınlar Basketbol Federasyon Kupasını finalde Soyerspor’u 50-25 yenen Leventspor kazandı.
Necati Taşkın İlkokulu Spor Salonu’nda oynanan final maçında Leventspor baştan sona üstün oynadığı maçın ilk devresini 28-7 önde bitirdikten sonra üstün oyununu devam ettirerek karşılaşmayı 50-25 kazandı ve Federasyon Kupası’nın sahibi oldu.
Federasyon Kupası finalinin en değerli oyuncus ise Leventspor adına Maja oldu. Maja maçta 16 sayı, 7 ribaunt, 1 asist ve 1 top çalma ile oynadı

 

Etiketler


İlgili Makaleler

Girne satranç ödülleri verildi

17 Nisan 2019

Skeette, Dr. Küçük Kupası Gönyeli’nin

17 Nisan 2019

Kasım:Lefke maç vermez!

17 Nisan 2019
Ronaldo ve Messi

Fransız futbol dergisinin kapak fotoğrafı tartışma yarattı

16 Nisan 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı