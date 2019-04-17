Lefkoşa-Girne anayolunda dün meydana gelen trafik çarpışmasında bir kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa – Girne anayolu 2-3 kilometreleri arasında dün saat 12.30 sıralarında, Salih Bittacı (E-33), RJ 388 plakalı araba ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun solundaki beton su kanalına çarptı.

Çarpma sonucu yaralanan araç sürücüsünün tedavisi, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sürüyor.

Soruşturma devam ediyor.