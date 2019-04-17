Kıbrıs

Beton su kanalına çarptı

17 Nisan 2019
salih bittacı

Lefkoşa-Girne anayolunda dün meydana gelen trafik çarpışmasında bir kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa – Girne anayolu 2-3 kilometreleri arasında dün saat 12.30 sıralarında, Salih Bittacı (E-33), RJ 388 plakalı araba ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun solundaki beton su kanalına çarptı.

Çarpma sonucu yaralanan araç sürücüsünün tedavisi, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sürüyor.

Soruşturma devam ediyor.

 

 

Etiketler


İlgili Makaleler

5 milyonluk vurgun iddiası

17 Nisan 2019
musa zekai

Bir yıl hapis yatacak

17 Nisan 2019
uyuşturucu

Girne ağır cezadan tokat gibi ceza

17 Nisan 2019
creditwest bank

Kasa hayal ettiler kumbara çaldılar

17 Nisan 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı