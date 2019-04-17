Kasım:Lefke maç vermez!

İDDİALARI AYIPLADI:

Lefke’nin Binatlı’ya mağlup olması sonrası çıkan söylentilere golcü futbolcu Kasım Tağman Baf galibiyeti sonrası cevap verdi. Kasım “Bütün Lefke futbolcuları satılık” söylemini ayıpladı ve taraftarlarına “Lefke maç vermez” mesajı verdi. Kasım’ın “bize bu konuda inanmayanları zaten aramızda istemezdik” yorumu dikkat çekti.

Lefke’nin golcü futbolcusu Kasım Tağman iki hafta önce mağlup oldukları Binatlı maçı ve geçtiğimiz hafta galip geldikleri Baf Ülkü Yurdu maçları hakkında kişisel sosyal medya hesabından yorum ve değerlendirmede bulundu açıklamalar yaptı.

Binatlı’ya mağlup oldukları maçın oynandığı gece yardımcı antrenör Çağan Çerkez’in görevini bıraktığı açıklaması, ertesi gün ise teknik direktör İltaç Karayel’in istifa etmesi çeşitli söylentileri de beraberinde getirmişti.

Lefke’nin geçtiğimiz hafta Binatlı gibi bir başka batı bölgesi takımı Baf Ülkü Yurdu karşısında bu kez galip gelmesi sonrası, Kasım çıkan söylentilere cevap verdi. “Bütün Lefke futbolcuları satılık” şeklinde çıkan söylentileri ayıplayan Kasım, taraftarlarına “Lefke maç vermez” mesajı verirken, “bize bu konuda inanmayanları zaten aramızda istemezdik” şeklinde bir ifade de kullanması dikkat çekti.

İşte Kasım Tağman’ın sosyal medyada yaptığı paylaşım:

“Geçen hafta ligde kalma mücadelesi veren Binatlı ile, onlar açısından çok zor, bizim açımızdan puansal olarak baktığımız zaman daha rahat bir konumda maç oynadık.

Binatlı kulübü bizi 3-1 yendi, bence bundan daha doğal bir şey olamaz.

Kupadan elenmiştik, ligde düşme kalkma gibi bir durumumuz yok, motivasyonumuzun biraz düştüğü bir maçta Binatlı’ya yenildik.

Ne yazıktır ki hepsimizi, “bütün Lefke futbolcuları satılık” olduk. Gerçekten insanlara yapmadığı bir şeyi yüklemek çok ayıp bir şey.

Eğer biri çıkıp herhangi bir futbolcuyu satın aldığını ispatlasın bugün futbolu bırakmayan ne olsun?

İnsanları karalamak, insanları suçlamak kolaydır ama hayatta en kötü şey, bir insana yapmadığı bir suçu işlemektir. Bana göre maç satan adam her şeyi yapabilen adamdır. Yıllardır bu konularda ne kadar hassas olduğumu herkes bilir. Bize bu konuda inanmayanları zaten aramızda istemezdik. Akşamki skordan da her şey belli oluyor.

Ben en çok bizim taraftarlarımızdan, camiamızdan bunlara inanlara üzüldüm. Ama herkes iyi bilsin Lefke maç vermez.”