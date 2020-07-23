Varış: Herkesi halkın hastanelerine sahip çıkmaya çağırıyoruz

Tıp-İş Başkanı Ahmet Varış yaptığı yazılı açıklamada, pandemi hastanesi için alternatifler varken fiziki yapısı ve hizmet kapasitesinden dolayı Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin ülkedeki sağlık sistemi içerisinde alternatifi yoktur diyerek halkı devlet hastanelerine sahip çıkmaya davet etti. Yapılan açıklama şöyle;

“Ülkemizde Covid-19 salgınıyla ilgili yeterli hazırlıklar yapılmadan 1 Temmuz 2020 tarihi itibariyle başlayan yeniden açılım sürecinin bir sonucu olarak her geçen gün vaka sayısında artış yaşanmaktadır.

22 Temmuz 2020 çarşamba günü karantina servisinin dolmasından dolayı Üroloji Servisi’nde yatan hastaların sağlık durumları gözetilmeksizin servisin derhal boşaltılması emri Sağlık Bakanlığı’nca verilmiştir.

Bilinmelidir ki pandemi hastanesi için alternatifler varken fiziki yapısı ve hizmet kapasitesinden dolayı Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin ülkedeki sağlık sistemi içerisinde alternatifi yoktur.

Bugün yapılan Genişletilmiş Sendika Yönetim Kurulu Toplantısında alınan kararlar doğrultusunda bu ülkenin hekimleri olarak hastalarımızın hayatını riske sokabilecek hiçbir emre uymayacağımızı ve yüzbinlerce hastamızın hizmet aldığı Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin tekrar pandemi hastanesine dönüştürülmesine yönelik tüm girişimlere karşı duracağımızı kamuoyuna duyururuz.

Ülkemizde yaşayan herkesi halkın hastanelerine sahip çıkmaya çağırıyoruz.”