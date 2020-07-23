Kıbrıs

Değirmenlik Belediyesi’nden Şht. Mehmet Eray İlkokulu’nda araba park yeri düzenlemesi

23 Temmuz 2020
Mehmet Eray İlkokulu

Değirmenlik Belediyesi, Şehit Mehmet Eray İlkokulu’nda araçların okulun iç kısmına girmelerini önlemek için otopark düzenlemesi başlattı.

Değirmenlik Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şht. Mehmet Eray İlkokulu’nda 450 metrekarelik alana parke döşenerek, ziyaretçi ve öğretmenler için oto park yapılıyor.

Değirmenlik Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler, bu düzenlemeyle çocukların okula giriş çıkışları sırasında ve okul içinde daha güvende olacakları inancını dile gertirdi.


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