Uzay istasyonuna gidiş dönüş ücretleri belli oldu

Uluslararası Uzay İstasyonu, kapılarını turistlere açmaya hazırlanıyor. 2020’den itibaren uzaya gidecek turistlerin gidiş-dönüş bilet ücretleri belli oldu.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, Uluslararası Uzay İstasyonu’nu 2020’nin başında turizme açacağını duyurmuştu.

NASA’dan yapılan yazılı açıklamada, Uluslararası Uzay İstasyonu’nun 2020’nin başından itibaren “30 güne kadar özel astronot misyonlarına” açılacağı kaydedildi.

Yılda en fazla iki özel seyahat yapılabileceğine işaret edilen açıklamada, her bir yolculuğun kişilere yaklaşık 60 milyon dolara mal olacağı vurgulandı.

Astronotların gözünden gezegenimiz

Avrupa ile Asya’nın birbirinden ayrıldığı nokta olan İstanbul Boğazı, Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) Copernicus Sentinel-1 uydularının üç radar taraması sonucunda muhteşem bir şekilde görüntülendi.

Daha önce Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) görev yapan ABD’li astronot Randy Bresnik, geçtiğimiz yıl Türkiye’nin üzerinden geçerken çektiği yeni İstanbul fotoğrafını sosyal medyadan paylaşmıştı.

NASA astronotu Randy Bresnik Twitter üzerinden ‘’Günaydın İstanbul’’ mesajı ile birlikte İstanbul sabahının fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

Astronot Randy Bresnik, daha önce uzay görevi sırasında Türkiye’nin üzerinden geçerken İstanbul’un gece görüntüsünü çekmiş ve takipçileri ile paylaşmıştı.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) her gün dünyanın farklı bir köşesinden kareler paylaştığı “günün fotoğrafı”nın konuğu geçtiğimiz aylarda İstanbul Boğazı olmuştu. NASA uzaydan çekilen İstanbul fotoğrafını takipçileri ile paylaşmıştı.