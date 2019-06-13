Kıbrıslı Türk Eniscan 4 gündür kayıp

Londra’nın Bromley bölgesinde yaşayan 13 yaşındaki Kıbrıslı Türk Eniscan Doğangün Pazartesi sabahtan beri kayıp…

Güney Londra’nın Bromley bölgesinde yaşayan Eniscan Doğangün’ün 10 Haziran Pazartesi sabahtan beri kayıp olduğu bildirildi.

Anne Hakime Enrüz Doğangün sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda üzerinde okul üniforması bulunan 13 yaşındaki oğlu Eniscan Doğangün’ün 10 haziran Pazartesi sabahından beri kayıp olduğu belirtilerek gören veya tanıyanların kendisine ya da en yakın polis karakoluna haber vermelerini istedi.

Oğlunun Oyster kartının, en son Pazartesi sabah saat 08:20’de London Bridge’den trene binerek 08:53’te Shepherd Bush’a vardığını gösterdiğini belirten anne Hakime Doğangün, bilgisahibi olanların kendisine +44 7432 155234 numaralı telefondan ulaşmalarını istedi.