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IKEA Apple’ın 35 bin TL’lik bilgisayarı ile böyle dalga geçti

13 Haziran 2019
IKEA APPLE MAC PRO

IKEA, teknoloji devi Apple’ın 6 bin dolarlık yeni Mac Pro’sunu yaptığı paylaşım ile ti’ye aldı.

IKEA, Apple’ın geçen hafta düzenlenen WWDC etkinliğinde duyurduğu yeni Mac Pro’lar ile ilgili bir reklam afişi hazırladı.
6 bin dolardan (Yaklaşık 35 bin TL) başlayan fiyata sahip olan ürünün görüntüsüne gönderme yapan firma mağazalarında satılan ürünün yer aldığı afişe “Elmalar için dizayn edildi” notunu düştü.
ABD merkezli teknoloji devi Apple’ın Mac Pro serisinin fiyatlarının 6000 dolardan başlayacağı duyuruldu.

Ancak parçalarıyla birlikte cihaz 35 bin dolar bandına kadar çıkabiliyor.

4 grafik işlemci de sisteme dahil olduğunda fiyat 45 bin dolara kadar yükseliyor.

İşte kalem kalem Mac Pro’nun ekstra parça fiyatlar…

12 adet 128 GB DDR4 ECC RAM : 17.878.88 dolar

2,5 GHz 28 çekirdekli Intel Zeon W işlemci : 7453 dolar

Apple Pro Display XDR Ekran: 5 Bin Dolar

2 adet 2 TB SSD : 2400 dolar

Apple Pro Display XDR Ekran Standı: 1000 Dolar

Apple Magic Klavye ve Magic Trackpad 2: 228 Dolar

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