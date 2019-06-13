Kıbrıs

Erhürman: Örnek teşkil etmeli

13 Haziran 2019
Tufan Erhürman
Tufan Erhürman

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs ile Kuzey Kıbrıs arasında bugün gerçekleştirilen cinayet zanlılarının iadesini değerlendirdi.

Erhürman sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, “Bu uygulama bundan sonrası için de örnek teşkil etmeli, çözümsüzlüğün suçlular lehine bir avantaj haline gelmesine izin verilmemelidir” dedi.

Erhürman’ın açıklaması şöyle:

Kuzeyde işlenen suç nedeniyle aranan ve Limasol’da tutuklanan bir şahısla, güneyde işlenen suç nedeniyle aranan ve kuzeyde yakalanan şahısların uzun süren karşılıklı görüşmelerin sonucunda bugün takas edilmiş olması sevindirici ve atlanmaması gereken bir olaydır. Bu uygulama bundan sonrası için de örnek teşkil etmeli, çözümsüzlüğün suçlular lehine bir avantaj haline gelmesine izin verilmemelidir.

Nihayet yapıldı! Cinayet zanlıları karşılıklı iade edildi

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