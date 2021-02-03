Uzaktan eğitime destek

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Kıbrıs Türk Öğretmenler Yardımlaşma Koperatifi (ÖYAK) işbirliğiyle aldıkları 100 bin TL tutarındaki tabletleri, uzaktan eğitime erişemeyen öğrencilere teslim edilmek üzere Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’na teslim etti. Sendika Başkanı Tahir Gökçebel görüşmede, toplumun çok zor günlerden geçtiğini belirterek bu dönemde dayanışmanın önemine işaret etti.

İlk etapta ÖYAK ile birlikte 370 tableti okullardaki ihtiyaçlı öğrencilere dağıttılarını anımsatan Gökçebel, ÖYAK ile birlikte şartları zorladıklarını ve 100 bin TL ödeyerek 90 tablet daha aldıklarını söyledi. Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu da, pandemi nedeniyle ülkedeki 53 bine yakın öğrencinin uzaktan eğitime ihityacının giderilmesi için altyapıdaki eksiklerin herkesin gündeminde olduğunu ifade etti. Bakanlığın uzaktan eğitime erişim noktasındaki alt yapısının daha güçlü hale getirilmesi için çalıştığını kaydeden Amcaoğlu, gelinen noktada sendikaların da gayretleri ile okullardaki ihtiyaçlı öğrencilerin tespit edildiğini kaydetti.

Amcaoğlu, çocukların tümünün altyapı eksikliği giderene kadar çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı. Komuşmasında dayanışma ruhunun önemine işaret eden Gökçebe, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’ne ve ÖYAK’a herzamanki destekleri destekleri için teşekkür etti.