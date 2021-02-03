Black Panther dizisi geliyor

Black Panther’ın ülkesi Wakanda Krallığını konu alacak dizi, Disney+’da yayımlanması beklenen Ms. Marvel, Loki ve She-Hulk gibi Marvel dizilerine katıldı

Marvel Sinematik Evreni’nin popüler filmi Black Panther’ın yönetmeni Ryan Coogler, Disney +’la anlaştığını ve yakın zamanda Wakanda Krallığı’nı konu alacak bir dizi çekeceğini açıkladı.

2018’de gösterime giren ve dünya genelinde yaklaşık 1,35 milyar dolar hasılat elde eden filmin yönetmeni Coogler, serinin ikinci filminin hazırlıklarını sürdürürken Wakanda’yı odağına alacak dizinin de hazırlıklarına başladı.

Coogler ve kendisinin de dahil olduğu yapım şirketi Proximity Media’nın Disney’le imzaladığı anlaşma kapsamında, Wakanda dizisinin yanında birçok yeni dizi de yer alacak.

Proximity Media adına yayımlanan açıklamada yönetmenin şu ifadeleri yer aldı:

Walt Disney’le ortaklık kurmak bir onur. Black Panther’da onlarla çalışmak bir rüyanın gerçekleşmesi gibiydi. Televizyonun tutkulu izleyicileri olarak, televizyon yapımlarımızı da Bob Iger, Dana Walden ve Disney şemsiyesi altındaki o harika stüdyolarda başlatmaktan çok mutluyuz.

The Walt Disney yönetim kurulu başkanı Bob Iger de Coogler’ın kendi jenerasyonunun en iyi sinemacılarından biri olduğunu, Coogler ve ekibinin anlatacağı yeni hikâyeleri dört gözle beklediklerini ifade etti.

Ryan Coogler’ın yazıp yöneteceği, serinin ikinci filmi Black Panther 2’nun ise 8 Temmuz 2022’de gösterime girmesi planlanıyor.