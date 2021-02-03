Bağımlılık tedavisi için merkez açtı, uyuşturucu ticaretiyle suçlanıyor

ABD’de bir uyuşturucu bağımlılığı tedavisi merkezi sahibi, uyuşturucu ticaretiyle suçlanıyor. 28 Ocak’ta tutuklanan Trevor J. Robinson adlı kişinin, tek başına hüküm giymesi halinde ömür boyu hapis cezasına çarptırılma ihtimali bulunuyor.

Missouri eyaleti savcılığının yaptığı açıklamaya göre, olay, polis memurlarının Robinson’ın kullandığı otomobili 22 Ekim’de durdurması sonucu ortaya çıktı.

New York Post’un haberine göre, Robinson’ın üstünü arayan polisler, ön cebinde buldukları plastik poşette 15 beyaz hap tespit etti.

Bunun ardından otomobili araştıran polisler, ön koltuktaki sırt çantasında ele geçirilen yaklaşık bir buçuk kilogram ağırlığındaki metamfetaminin yanı sıra içinde kokain, eroin, ekstazi ve esrar olan birçok plastik poşet buldu.

Ayrıca, yine plastik poşet içinde yaklaşık 12 bin 500 dolar (yaklaşık 90 bin TL), not defteri ve dijital tartı ortaya çıkarıldı.

Açıklamada, Robinson’ın Kansas eyaletinde opioid (morfin ve eroin gibi güçlü ağrı kesici etki gösteren kimyasalların hepsine verilen isim -ed.n.) bağımlılığı kliniği sahibi olduğu bildirildi.

Robinson, 2015’te açılan NuVista adlı kliniğin internet sitesinde hala vaka koordinatörü ve ofis yöneticisi olarak listeleniyor. Kliniğin “beyni bağımlılıktan kurtarmak için tasarlandığı” ifadeleri de burada yer alıyor.

Kırk dört yaşındaki Robinson metamfetamin, kokain, eroin, fentanil ve ekstazi maddelerini satmak için taşımayla suçlanıyor.