Ekonomi ve sağlıkla ilgili alınan yeni kararlar açıklandı

Başbakan Ersan Saner ekonomi ve sağlıkla ilgili alınan kararları açıkladı. İşte alınan kararlar;

Başbakan Ersan Saner yeni tedbir kararlarını ve ekonomik önlem paketini açıkladı. Başbakan Saner Lefkoşa, Mağusa, İskele, Güzelyurt’ta bu akşam sona erecek olan sokağa çıkma yasağını 10 Şubat’a kadar uzattık. Tüm ülkede sokağa çıkma yasağı bu gece 00.01’de başlayıp 10 Şubat 23.59’a kadar uzatıldı. Bu süreçte ilçeler arası giriş-çıkış yapılmayacak. Bu süre zarfında ilçeler arası geçiş de yasaklandı. Ekonomik tedbirler: 2020’den kalan mükellefiyet kapsamında çalışanlara 1.500 TL ücret desteği ve en fazla 5 çalışanı olan işletmelere 2.000 TL 5 Şubat’ta ödenecek.

2020’de verilen sigorta prim desteği 2020 Şubattan geçerli olmak üzere Haziran 2021’e kadar uzatıldı.

Kapalı işletme çalışanlarına kapalı kaldıkları süre göz önünde bulundurularak 1500 TL ödeme yapılacak ve çalışanların hesabına yatırılacak

En fazla 5 kişi çalıştıran işletmelere yönelik destek 5 Şubat’ta ödenecek – Sigorta Prim Desteği Haziran 2021’e kadar devam edecek.

Ekonomik Destek Paketi, bu dönemde özellikle reel sektöre katkı sağlayarak, ayakta durabilmesini amaçlıyor.

2020’de 60 bin çalışan için verilen sigorta prim desteği 2021 Şubat ayından geçerli olmak üzere Haziran 2021’e kadar en az 60 bin kişiyi kapsayacak şekilde uygulanacak.

Sosyal sigorta kayıtları esas alınarak, işletmelerin yüzde 84’üne denk gelen, en fazla 10 çalışanı olan işletmeler için sigorta primi işveren hissesinin tamamı ödenecek.

11-20 sigorta primi işveren hissesinin yüzde 20’si ödenecek.

Kapalı işletme çalışanlara aylık en fazla bin 500 TL ödeme yapılacak, ödeme çalışanların hesaplarına yapılacak.

Yeni uygulama olarak sosyal yardım alanlara 2021 Şubat Mart Nisan aylarında yüzde 10.65 hayat pahalılığına ilave yüzde 15 yardım verilecek. Engellilere ise yüzde 10 verilecek.

Daha önce kredi fonlarından yararlanmayan turizm taşımacıları için 15 milyon TL, küçük esnaf, tarımcılara 115 milyon TL olmak üzere toplam 120 milyon TL kredi paketi uygulanacak.

Vakıflar İdaresi işyerleri kira bedellerinde her ay düzenli ödenmesi kaydıyla yüzde 25 indirim yapılacak. Karantinada kalanlar Sosyal Sigorta kapsamındaki kişilere karantina ödeneği verilmesi için düzenleme Bakanlar Kurulu tarafından hayata geçirildi.