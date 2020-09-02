Uzaktan eğitim KKTC’ye çok uzak

2020-2021 eğitim öğretim yılı, dün uzaktan eğitim ile başladı.

Her yıl Eylül ayında başlayan yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zili, bu yıl pandemi nedeniyle uzaktan eğitimle çalındı.

Eğitim öğretim yılına ara verilen Mart ayından itibaren, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın kullanıma koyduğu egitim.mebnet.net adresinden, öğrenciler kendi okul ve sınıfının derslerine, etkinliklerine, sınavlarına, duyuru ve ödevlerine ulaşabilecek.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, okula dönüş sürecini ise fiziksel mesafeyi sağlayacak “Dönüşümlü Öğretim” modeli olarak planlayarak, öğrencilerin ödev, proje ve uzaktan eğitim materyalleri ile desteklenmesinin sağlanacağını açıklamıştı.

Bu süreç içerisinde okullarda oluşturulan pandemi kurulları ile tüm hijyen koşullarının sağlanması için gerekli önlemler alınırken, yüz yüze eğitimin ise 14 Eylül Pazartesi başlaması planlandı.

Girne tamamen internetsiz kaldı

Lefkoşa-Girne yolundaki yol çalışmaları sırasında yeraltı kablolarının kopması nedeniyle Girne’de internet hizmetinde kesinti yaşandığı bildirildi.

Telekomünikasyon Dairesi’nden yapılan açıklamada, ekiplerin, internet hizmetinin kısa sürede yeniden tesis edilmesi için acil olarak duruma müdahale ettiği kaydedildi.

Bakanlık fikir değişti

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, okul öncesi, özel eğitim, ilkokul 1. ve 2. Sınıfların 7 Eylül Pazartesi gününden itibaren dönüşümsüz olarak yüz yüze eğitime başlayacağını açıkladı.

Çavuşoğlu, bugün Bakanlar Kurulu toplantısında alınan karara ilişkin Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) açıklamalarda bulundu.

Nazım Çavuşoğlu, okul öncesi eğitim, özel eğitim, ilkokul 1. ve 2. sınıf öğrencilerinin 7 Eylül Pazartesi günü dönüşümsüz olarak yüz yüze eğitime başlaması yönünde karar alındığını belirtti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı olarak bu yöndeki önerilerini Sağlık Bakanlığı’na ilettiklerini söyleyen Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin de toplantıda bu kararı onayladığını kaydetti.

Bir ve bir formülü

Nazım Çavuşoğlu, ilkokuldaki daha üst sınıfların, ortaokul ve liselerin ise 14 Eylül Pazartesi gününden itibaren dönüşümlü olarak (1 gün gidip, 1 gün gitmeyecek şekilde) yüz yüze eğitime geçmesinin planlandığını ifade etti.

Çavuşoğlu, Pandemi Kurulu’nun da tavsiyeleri doğrultusunda okullara her türlü temizlik ve hijyen desteğini vermeye devam edeceklerini de söyledi.