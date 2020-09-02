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Topaloğlu: 7 Eylül’de güvenli bir şekilde başlıyoruz

2 Eylül 2020
öğrenci taşımacılığı

Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) Başkanı Fuat Topaloğlu, öğrenci taşımacılığı güvenli bir şekilde başlaması için gerekli hazırlıkları yaptıklarını açıkladı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına bağlı tüm okul öncesi, özel eğitim, ilkokul 1. ve 2. Sınıfların 7 Eylül Pazartesi gününden itibaren yüz yüze eğitime başlayacağını açıklanmasından sonra öğrenci taşımacılığı güvenli bir şekilde başlaması için gerekli hazırlıkları yaptıklarını açıkladı.

 

Kar-İş Başkanı Topaloğlu’nun açıklaması şu şekilde;

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile görüşmelerimiz sonrasında, okul öncesi, özel eğitim, ilkokul 1. ve 2. Sınıfların 7 Eylül Pazartesi gününden itibaren yüz yüze eğitime başlayacağını bilgisini aldık.

Kar-İş olarak bizde çocuklarımızın güvenli bir şekilde okullarına gidip gelmeleri için araçlarımızda gerekli güvenlik önlemleri ve gerekli ilaçlamaları yaptırıp 7 Eylül Pazartesi gününe hazır olacağız. Bu konuda tüm şoför arkadaşlarımıza gerekli uyarıları yaptık ve gerekli maskeleri de en kısa sürede dağıtacağız. Ailelerimizin de çocuklarını bize emanet ederken gerekli önlemleri almasını bekliyoruz.

Zor ve hassas bir süreçten geçiyoruz. Tedbirleri aksatmadan herkes kurallara uygun bir şekilde davranırsa diğer sınıflarında ilerleyen günlerde yüz yüze eğitime başlayabileceğini düşünüyoruz.

Bu vesile ile bir kez daha tüm halkımızın açıklanan kurallara uymasını gerektiğini hatırlatır ve yeni öğretim yılının tüm öğrencilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını dileriz.

 

Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu


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