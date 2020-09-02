Köşe Yazarları

HALK İRADESİNE SAYGI

2 Eylül 2020
Başaran Düzgün
Başaran Düzgün

Uzun bir aradan sonra Havadis’e konuk oldu Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı.

Veya bugünün resmi söylemi ile Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı.

En son karantina günlerinde internet üzerinden mülakat yapmıştık.

Havadis yazarlarının sorular sorduğu Akıncı’nın yanıtladığı güzel bir program olmuştu.

Fakat bir yanı eksikti.

Aynı şey eğitim için de söyleniyor ya, yüz yüze olmayınca bir yanı hep eksik kalır.

Ben bunu kağıda basılı gazeteler için de söylüyorum.

Kağıda basılı gazetenin yüzlerce yılda biriken kuralları, koşulları, ahlakı ve daha birçok bilimsel  unsuru vardır.

Bunlar olduğu için de saygınlığı ve güvenirliliği vardır.

Sadece kağıdı elinize alıp, mürekkep kokusu solumaktan ibaret değildir.

Bir haberin inanırlığı ve güvenilirliği vardır. Saygınlık da peşi sıra gelir.

Internet gazeteciliği veya geniş anlamda sosyal medya henüz kendi kültürünü ve ahlakını oluşturamadığı için sorgulanır durumdadır.

Kağıda basılı gazeteye göre ortaya konulan bir çok avantajına rağmen henüz kağıda basılı geleneksel gazetelerin alternatifi de olamamaktadır.

Inretnet üzerinden yapılan mülakatlarla, bir televizyon stüdyosunda veya bir gazetenin haber merkezinde yapılan mülakatlarda da böylesine farklar vardır.

 

***

 

Mustafa Akıncı ile Havadis’in geleneksel fasulye ikramı formatında bir araya geldik.

Seçim süresince bütün cumhurbaşkanı adaylarını misafir etmeye çalışacağız.

Havadis yazarları soracak, onlar yanıtlayacak.

Havadis yazarlarının gözlem ve değerlendirme yapma fırsatı olacak.

Adayların  da kendilerini Havadis yazarlarına yüz yüze anlatma fırsatı.

Benim gözlemlerim şöyledir;

Erdoğan yönetimiyle ilişkiler rakipleri Akıncı’yı zorluyorlar.

O da konuya temkinli bir şekilde yaklaşıyor.

“Benim için aslolan halkın iradesidir” diyor.

Örnekliyor da; “15 Temmuz akşamı halk iradesini ortadan kaldırmaya yönelik daha ilk saatlerden nasıl tepki koymuşsam aynı kararlılıkla halk iradesini savunuyorum.”

Türkiye’nin ve Kıbrıs Türkünün Ankara ile olan ilişkilerinin buradaki seçimlere karıştırılması çok kötü bir durumdur.

Rahmetli Denktaş’tan itibaren sağ partiler bunu hep yapa geldiler.

“Ankara’dan en iyi biz para alırız” noktasına kadar da işi ilerlettiler.

Bu durum da tarihi ilişkilere hep zarar verdi.

Umalım ki bu seçimlerde yapılanlar da kalıcı hasara dönüşmez.

Mustafa Akıncı birinci tur için oldukça rahat görünüyor.

Rakiplerinin tümü de Akıncı’nın ilk turu  birinci sıradan kazanacağını teslim ediyor.

İkinci tura kiminle kalacağı noktasında farklı görüşler var.

Ve bu farklılık sanırım belirleyici olacak.

Sonucun ne olacağını hep birlikte göreceğiz.

Ama  halk iradesinin demokrasinin temeli olduğunu hepimizin hazmetmesi gerekir.

Özellikle adayların ve bazı adaylara destek vermeye çalışan malum çevrelerin…


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