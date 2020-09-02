Twitter’dan ‘gündem sayfası’ güncellemesi

Mikro blog platformu Twitter gündem sayfası için yeni bir güncelleme yapmaya hazırlanıyor.Gündem sayfasına yeni özellikler eklemeye hazırlanan Twitter bu kapsamda trend olan içerikler için açıklayıcı bilgilere de yer verecek.

Başka bir deyişle gündem olan etiket veya kelimenin neden çokça konuşulduğuna dair bilgiler kendisini gösterecek.

Söz konusu değişiklik sayesinde kullanıcıların gündeme dair olan bilgilere kolayca erişmesi hedefleniyor.

Bu bilgilerin otomatik olarak değil bir editör tarafından yazılacağı ve bu sayede en doğru bilginin paylaşılması hedefleniyor.

Söz konusu özelliğin önümüzdeki aylarda Türkiye’de de kullanıma girmesi bekleniyor.