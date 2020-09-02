Bilim ve TeknolojiSosyal Medya

Twitter’dan ‘gündem sayfası’ güncellemesi

2 Eylül 2020
twitter

Popüler mikro blog platformu Twitter, gündem sayfası için değişikliğe gidiyor.


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