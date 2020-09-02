Twitter’dan ‘gündem sayfası’ güncellemesi

Pop\u00fcler mikro\u00a0blog\u00a0platformu\u00a0Twitter, g\u00fcndem sayfas\u0131 i\u00e7in de\u011fi\u015fikli\u011fe gidiyor.\r\nMikro blog platformu Twitter g\u00fcndem sayfas\u0131 i\u00e7in yeni bir g\u00fcncelleme yapmaya haz\u0131rlan\u0131yor.\u00a0\r\nG\u00fcndem sayfas\u0131na yeni \u00f6zellikler eklemeye\u00a0haz\u0131rlanan\u00a0Twitter\u00a0bu kapsamda trend olan i\u00e7erikler i\u00e7in a\u00e7\u0131klay\u0131c\u0131 bilgilere de yer verecek.\r\n\r\nBa\u015fka bir deyi\u015fle g\u00fcndem olan etiket veya kelimenin neden \u00e7ok\u00e7a konu\u015fuldu\u011funa dair bilgiler kendisini g\u00f6sterecek.\r\n\r\nS\u00f6z konusu de\u011fi\u015fiklik sayesinde kullan\u0131c\u0131lar\u0131n g\u00fcndeme dair olan bilgilere kolayca eri\u015fmesi hedefleniyor.\r\n\r\nBu bilgilerin otomatik olarak de\u011fil bir edit\u00f6r taraf\u0131ndan yaz\u0131laca\u011f\u0131 ve bu sayede en do\u011fru bilginin payla\u015f\u0131lmas\u0131 hedefleniyor.\r\n\r\nS\u00f6z konusu \u00f6zelli\u011fin \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki aylarda T\u00fcrkiye'de de kullan\u0131ma girmesi bekleniyor.